★ TANK M3 Ultra é um smartwatch da KOSPET com GPS e muita resistência

Agora há pouco, publiquei aqui o review do TANK T3, relógio inteligente da KOSPET o qual conta com certificação militar, recursos avançados de monitoramento de saúde e várias modalidades de exercícios.

Ele é um ótimo wearable, mas não foi o único relógio da KOSPET com o qual eu tive contato ao longo dos últimos dias! Também tive a oportunidade de testar o TANK M3 Ultra, um relógio que é bem parecido com o T3, mas que conta com algumas diferenças — notavelmente o design e o suporte a GPS !

Como os dois relógios são, de fato, bastante semelhantes (até mesmo o sistema operacional de ambos), neste review vou me ater a compartilhar com vocês essencialmente o que há de diferente entre eles e focarei em três principais pontos de destaque: o GPS, os muitos modos de exercícios suportados e a resistência!

Caso você queira ver detalhes aprofundados sobre esse relógio, eles estão descritos no review do TANK T3 para diversos aspectos (incluindo saúde, tela, resistência, aplicativo, etc).

Vamos ao review!

Design e especificações

Ao olhar para o M3 Ultra, logo de cara percebemos o grande destaque em relação ao T3: seu design em formato mais retangular, inspirado em carros esportivos — o qual, sabidamente, dá ao usuário um campo de visão maior para os conteúdos exibidos na interface em relação às telas redondas tradicionais.

Como trata-se de um relógio mais robusto e focado em atividades pesadas ou ambientes de mais adrenalina, ele acaba lembrando vagamente o Apple Watch Ultra em formato — embora tenha uma lateral texturizada e conte com uma borda bem mais proeminente na tela.

Ele também conta com uma tela AMOLED de 1,96 polegada (Gorila Glass 3), bem como uma bateria potente de 480mAh a qual pode durar até 15 dias em uso moderado, até 8 dias em uso extremo, até 5 dias com a tela sempre ativa ou até 35 horas com o GPS ligado em exercícios.

Conteúdo da caixa do M3 Ultra (Special Edition).

Em termos de botões, ele conta com uma diferença em relação ao T3. No M3 Ultra, são quatro botões e com muitas opções para cada um deles:

SEL: usado principalmente para confirmar opções que aparece na tela, ele também permite acessar rapidamente a lista de apps, pausar/retomar exercícios, acessar a página de configurações quando na central de controle, ligar/desligar e reiniciar o relógio.

usado principalmente para confirmar opções que aparece na tela, ele também permite acessar rapidamente a lista de apps, pausar/retomar exercícios, acessar a página de configurações quando na central de controle, ligar/desligar e reiniciar o relógio. BACK: usado para retornar a telas anteriores, também é um atalho para exibir a lista de exercícios, cancelar uma opção em uma página de confirmação, finalizar um cronômetro ou resetar um timer, encerrar um exercício ou ativar a assistente de voz.

usado para retornar a telas anteriores, também é um atalho para exibir a lista de exercícios, cancelar uma opção em uma página de confirmação, finalizar um cronômetro ou resetar um timer, encerrar um exercício ou ativar a assistente de voz. UP: além de permitir navegar para cima em listas e páginas longas, ou aumentar o brilho e o volume nas páginas de configurações, ele também serve como um atalho rápido para abrir a central de controle.

além de permitir navegar para cima em listas e páginas longas, ou aumentar o brilho e o volume nas páginas de configurações, ele também serve como um atalho rápido para abrir a central de controle. DOWN: realiza as mesmas operações de ajuste e navegação do botão UP, só que no sentido contrário. Também é um atalho para a central de notificações.

Eu, particularmente, testei a edição especial do relógio na cor prata, a qual acompanha, além da pulseira de silicone, uma de aço inoxidável com design clássico.

A adição da pulseira de aço inoxidável deixa o relógio visualmente bem bonito e mais apto a ser usado em ocasiões mais formais.

Resistência em primeiro lugar!

Vocês já puderam ver um pouco sobre a resistência dos relógios da KOSPET no review anterior, mas como ele era um pouco mais geral, podermos dar uma aprofundada melhor nessa característica que também é bastante marcante do TANK M3 Ultra.

Publicidade

Assim como o M3, ele é um relógio bem robusto e dá para ver de cara que se trata de um produto resistente. Seu corpo forjado em aço inoxidável o protege fortemente contra choques, ao mesmo tempo em que provê alta resistência a corrosões.

A tela, além do vidro Gorilla Glass 3 supracitado, possui nível 9H na escala de dureza — o que significa que ela, teoricamente, é altamente resistente a danos e a arranhões mesmo em condições muito extremas.

Mas o que mais chama a atenção nesse ponto certamente é a certificação militar 15 MIL-STD-810H — ele foi aprovado em cerca de 15 testes militares e 28 testes internos para atestar sua confiabilidade e resistência.

Esses testes incluem experimentos em ambientes extremos com os botões, a tela e em outros componentes — o que é de praxe em produtos do gênero para garantir que nada fuja do controle quando estiver nas mãos dos usuários.

O M3 Ultra pode encarar com facilidade três principais condições extremas, como veremos abaixo.

Água e poeira

Ele conta com certificação IP69K, uma das classificações mais altas de resistência contra água e poeira. Ainda mais poderosa que a proteção IP69 tradicional, essa certificação inclui testes específicos com jatos de alta pressão e temperatura (incluindo com água quente).

Em um cenário de chuvas intensas com vento forte, por exemplo, o relógio deve permanecer completamente funcional — sem danos internos ou danos externos significativos. O mesmo deve acontecer em locais com clima árido ou desértico, com uma exposição alta a poeira ou ao sal em ambientes marinhos.

Temperaturas adversas

O M3 Ultra também é projetado para resistir fortemente a condições adversas de temperatura, como em ambientes muito quentes e, principalmente, muito frios (retornando à temperatura ambiente em poucas horas).

Até mesmo a pulseira de silicone que vem com o relógio dificilmente ficará deformada em altas temperaturas — embora, obviamente, possa ser carbonizada caso o seu ponto de fusão (que é de 150ºC a 300ºC) seja atingido.

No vídeo abaixo não vemos o M3 Ultra, mas ele ilustra bem como os relógios da KOSPET podem resistir a situações como as citadas:

Choques e quedas

Por fim, o M3 Ultra também foi projetado para ser altamente resistente a quedas e choques no geral — algo que eu pude provar diariamente com algumas quedas ou batidas acidentais do relógio contra superfícies. Ah, assim como o T3, ele levou muitas batidas durante meus jogos de vôlei!

Como era de se esperar, o relógio resiste muito bem a esses impactos, podendo cair de alguns poucos metros com tranquilidade sem maiores danos à sua estrutura (inclusive à estrutura de componentes teoricamente mais sensíveis, como o botão ou a própria tela, supracitada).

Nesse outro vídeo (abaixo), por exemplo, você pode ver que o relógio sai praticamente intacto até mesmo ao ser colocado debaixo de uma motocicleta:

Suporte avançado a exercícios com GPS integrado

Se você está procurando um relógio focado em esportes, o M3 Ultra também não vai lhe decepcionar. Ele permite rastrear mais de 170 modalidades de exercícios, monitorando dados como duração, quantidade de passos, ritmo médio, distância percorrida, calorias queimadas, batimentos cardíacos e outros indicadores relevantes, a depender do exercício.

Caso você goste de praticidade, ele também consegue reconhecer automaticamente 6 diferentes exercícios: caminhada, corrida, ciclismo, máquina de remo, treino elíptico e inatividade. Caso contrário, o suporte aos mais de 170 exercícios pode ser acionado a qualquer momento ao toque de um botão do relógio — inclusive, é possível colocar os seus favoritos sempre no topo da interface.

Quando falamos em exercícios aquáticos, o M3 Ultra consegue calcular automaticamente a pontuação SWOLF, uma métrica que combina eficiência de braçadas e de tempo por volta. Ela está disponível tanto em nado em piscina quanto em águas abertas, podendo ser utilizada para identificar pontos de melhoria no desempenho em natação.

As funções envolvendo exercícios do M3 Ultra ficam ainda mais completas com o suporte a GPS, o qual permite acompanhar exercícios que envolvem percorrer trajetos mais detalhadamente — algo que eu apontei como um dos pontos negativos do Tank T3, no review anterior.

Esse relógio possui uma antena GPS dual-band L1+L5 — projetada para melhorar a precisão e a confiabilidade do rastreamento em ambientes mais desafiadores —, a qual suporta nada menos que seis sistemas de posicionamento via satélite: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS e NAVIC (IRNSS).

Disponível ao ar livre, o sistema de GPS do M3 Ultra está disponível para as seguintes atividades: corrida, caminhada ou ciclismo ao ar livre, montanhismo, esqui, snowboard e corridas em trilhas — o que significa que o relógio pode ser bastante útil para diferentes esportistas e pessoas que praticam atividades em ambientes remotos.

Pude utilizar o sistema de geolocalização do relógio em algumas dessas atividades — especialmente ciclismo e caminhada — e devo dizer que é mesmo muito útil (principalmente para quem não quer sair com o smartphone). No aplicativo, é possível visualizar direitinho a rota percorrida e até mesmo compartilhá-la com amigos.

Preço e disponibilidade

No momento em que esta matéria é escrita, na loja oficial da KOSPET no AliExpress o M3 Ultra está sendo vendido nas cores branca e prata, com as seguintes variantes e preços:

O relógio completo (com uma pulseira tradicional de silicone): R$707 , com mais R$500 em impostos;

(com uma pulseira tradicional de silicone): , com mais R$500 em impostos; Com a adição de uma pulseira de aço inoxidável : R$826 , com mais R$610 em impostos;

: , com mais R$610 em impostos; Com a adição de uma película para proteção da tela : R$749 , com mais R$540 em impostos;

: , com mais R$540 em impostos; Com a adição da película e da pulseira de aço inoxidável: R$844, com mais R$628 em impostos.

No caso do site oficial, as opções são as seguintes:

Padrão (US$150) : conta apenas com o relógio e a pulseira de silicone tradicional;

: conta apenas com o relógio e a pulseira de silicone tradicional; Edição Especial (US$160) : conta também com uma pulseira de aço inoxidável;

: conta com uma pulseira de aço inoxidável; Worry-Free (US$180): além dos itens supracitados acima, conta também com uma pulseira de silicone com estampa camuflada e com uma película protetora.

Nos dois casos, é possível adquirir o M3 Ultra nas cores prata e preta. Também é possível comprar alguns itens separadamente, como a pulseira de aço inoxidável.

