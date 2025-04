Apple tira iPhones 14 e SE (3ª geração) das suas lojas online na Europa, inclusive em Portugal

Há alguns dias, comentamos que a Apple havia começado a encerrar as vendas dos iPhones 14 e SE (3ª geração) na Europa em decorrência do fim do prazo de adaptação a uma legislação da União Europeia a qual libera a venda somente de smartphones que sejam equipados com uma porta USB-C no bloco.

Agora, as Apple Stores Online de vários países europeus não listam mais os referidos modelos, com o menu superior da página do iPhone exibindo apenas os dispositivos equipados com USB-C (iPhones 15/15 Plus e a linha iPhone 16).

Ademais, a disponibilidade nas lojas físicas e revendedores autorizados provavelmente se reduzirá nos próximos dias, já que isso depende do estoque restante.

A lista de países afetados inclui Alemanha, Áustria, França, Holanda, Itália, Portugal e Suécia, bem como outros dentro do bloco. O Reino Unido deixou a UE em 2020, então não é impactado por essa regulamentação.

