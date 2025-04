Apple TV+: possível 4ª temporada de “Ted Lasso” teria nova proposta, diz produtor

O produtor por trás de grandes sucessos do Apple TV+, Bill Lawrence, revelou planos interessantes para duas de suas séries mais conhecidas. Em um papo com o LA Times, ele soltou algumas novidades sobre o futuro de “Ted Lasso” e “Shrinking”.

A grande surpresa? “Ted Lasso” deverá voltar, mas com uma pegada diferente. Lawrence contou que a quarta temporada poderá ser uma espécie de recomeço. Segundo ele, Jason Sudeikis — o eterno Ted — já tinha essa ideia na cabeça há um tempo.

Não quero falar por ele [Jason], mas seria interessante ver que sempre há outra história para contar com personagens de que as pessoas gostam, mas de uma forma diferente. É quase como um auto-reboot. Acho que ele sempre teve em mente outra história que queria contar.

Vale lembrar que a série original fechou com chave de ouro, com o treinador voltando para os Estados Unidos — mas pelo visto, ainda tem muita história pra contar nesse universo. O Apple TV+, obviamente, continua sem confirmar oficialmente o rumor.

Já “Shrinking” não para de crescer. A série fechou a segunda temporada e já está com a terceira a todo vapor. Lawrence explicou que pensou a história em três atos: o primeiro focou no luto, o segundo no perdão e agora vem a parte de seguir em frente.

O mais legal? Os roteiristas estão escondendo pistas sobre uma possível quarta temporada nos roteiros que estão produzindo agora.

Acho que essa história se encerra em três temporadas, porque, se começássemos a quarta temporada com o Jason Segel dizendo: “Ainda estou tão triste pela morte da minha esposa e realmente estraguei tudo com minha filha”, as pessoas ficariam tipo [faz uma expressão de agonia]. Uma das coisas divertidas que estamos fazendo, já que estamos na sala dos roteiristas para a terceira temporada, é colocar pistas sobre o que será a nova história que começa na quarta temporada.

Um sonho do produtor é trazer Michael J. Fox (“De Volta para o Futuro”) para “Shrinking” — os dois já trabalharam juntos em “Scrubs” e, pelo jeito, Lawrence quer repetir a parceria. A nova temporada deverá explorar bastante as mudanças na vida de Jimmy, especialmente com as transformações na sua família.

Lawrence, que está com 55 anos e diz estar vivendo um momento incrível na carreira, não para por aí. Ele também está envolvido com “Bad Monkey”, que já garantiu segunda temporada com Vince Vaughn, e está preparando uma comédia nova para a HBO com Steve Carell (“The Office”).

