Como adicionar descrições em imagens usando a Marcação no Mac

Nós já ensinamos por aqui como você pode facilmente adicionar uma descrição em imagens no aplicativo Fotos (Photos) usando o recurso de Marcação (Markup).

Essas descrições podem ser lidas por leitores de tela e são úteis para pessoas que tenham alguma dificuldade em ver imagens online, por exemplo.

Ocorre que esse processo está também disponível nos Macs — e é exatamente isso que mostraremos como fazer a seguir! 👨‍💻

Com o app Fotos aberto, selecione a imagem que quiser (de maneira com que ela fique em tela cheia). Vá até “Editar” (no canto superior direito), nos três pontinhos (na parte superior direita) e em “Marcação”.

Depois, clique no ícone de descrição — o penúltimo, da esquerda para a direita, na barra superior. Depois de adicionar o texto no campo mostrado, clique em “OK”.

Prontinho! 😉