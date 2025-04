Como colocar um adesivo ou emoji em fotos [iPhone e iPad]

Além de poder editar as suas fotos com filtros, ajustes e recortes no aplicativo nativo Fotos (Photos) do iPhone e do iPad, também é possível adicionar um emoji ou um adesivo do aplicativo Mensagens.

Isso acaba sendo ideal para quem quer deixar uma mídia com uma cara mais divertida para compartilhar com outras pessoas. Confira como é supersimples fazer isso! 📱

Com o app aberto, selecione a foto desejada e vá até o último botão (da esquerda para a direita) na barra inferior, para entrar no modo de edição.

Em seguida, selecione o ícone de lápis (no canto superior direito) e no “+”, para escolher “Adicionar Adesivo”.

Por fim, navegue pelas categorias de adesivos ou de emojis e escolha aquele que preferir. Após fazer isso, ainda é possível mudar o seu tamanho, duplicá-lo ou, é claro, removê-lo.