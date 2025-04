Como mudar a foto principal de Live Photos [iPhone, iPad e Mac]

As Live Photos permitem que você reviva momentos especiais em fotografias capturadas ao longo do tempo no seu iPhone, iPad ou Mac.

Publicidade

Para quem não está familiarizado, uma Live Photo captura o que acontece imediatamente antes e depois de tirar a foto, incluindo o seu áudio. Mantendo o dedo/clique pressionado, você pode conferir e “reviver” o momento em que a imagem foi feita.

A Apple também permite que você defina a foto principal da Live Photo, ou seja, aquela que será vista estática ao navegar pela sua fototeca. Confira como fazer essa alteração! 😉

Como mudar a foto principal de Live Photo no iPhone/iPad

Com o app Fotos (Photos) aberto, localize uma Live Photo e abra-a em tela cheia. Toque no botão de edição (na barra inferior), na aba “Live” e faça o ajuste do fotograma que quiser que seja a imagem principal.

Quando finalizar, vá até “OK”.

Como mudar a foto principal de Live Photo no Mac

Com a Live Photo aberta em tela cheia no app Fotos, clique em “Editar” (no canto superior direito) e escolha o frame desejado na parte inferior da tela. Depois, clique em “OK” no canto superior direito.

Simples, não?! 🙂