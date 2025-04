Como atualizar o seu endereço de email no X (ex-Twitter) no iPhone, no iPad e na web

Para manter a sua conta do X (rede social conhecida anteriormente como Twitter) sempre segura, o ideal é que você atualize o seu endereço de email nas configurações da rede social.

Publicidade

Assim, você não corre o risco de ter essa conta invadida por pessoas mal-intencionadas. Neste artigo, iremos mostrar como fazer exatamente isso no X do iPhone/iPad e da web! 😊

Como atualizar o seu email no X do iPhone/iPad

Com o app aberto na aba da linha do tempo, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá em “Configurações e privacidade”.

Acesse Sua conta » Informações da conta » Email, insira a senha e, depois, siga os próximos passos para mudá-lo.

Segundo o X, um endereço de email só pode estar associado a uma única conta por vez.

Como atualizar o seu email no X da web

Com a sua conta do X logada no navegador, acesse esse link, vá até “Informações da conta” e insira a sua senha.

Depois, clique em “Email” e em “Atualizar endereço de email”.