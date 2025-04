Como criar enquetes no X (ex-Twitter) pelo iPhone, pelo iPad e pela web

Para que outros usuários possam interagir com o seu perfil no X (conhecido anteriormente como Twitter), a rede social comandada por Elon Musk permite que você crie enquetes e veja os resultados delas de uma forma muito simples.

Além disso, é possível voltar em outras enquetes de forma anônima — ou seja: a sua participação não será exibida a outras pessoas, nem mesmo para o criador dela. Confira como criá-las usando o aplicativo para iPhones/iPads e também pela web! 😊

Como criar enquetes no X pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque no botão “+” (no canto inferior direito) e no sexto ícone acima do teclado, da esquerda para a direita.

Adicione a questão e, abaixo, as opções de votação. Para adicionar mais de duas, selecione o “+” (ao todo, você pode colocar quatro alternativas).

Use a setinha ao lado de “Duração da enquete” para escolher o período em que os outros usuários poderão votar. Quando tiver finalizado, vá até “Postar”.

Como criar enquetes no X pela web

Com o site aberto e sua conta logada, clique em “Postar” e, em seguida, no quarto ícone (da esquerda para a direita), na barra de ícones.

Adicione a pergunta, as opções e a duração da enquete. Ao finalizar, clique em “Postar”.