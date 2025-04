Como denunciar uma Lista no X (ex-Twitter) pelo iPhone, pelo iPad e pela web

As Listas permitem que você acompanhe, no X (ex-Twitter), apenas as postagens feitas pelos usuários que quiser adicionar em uma espécie de linha do tempo exclusiva. Por aqui, nós inclusive já ensinamos como é possível criar uma delas na sua conta.

Neste artigo, iremos mostrar como é possível denunciar uma lista que tenha sido criada por outras contas na rede social. Veja como é simples!

Pelo X do iPhone/iPad ou no seu navegador predileto, vá até a aba de notificações ou para a página da lista. Com ela sendo exibida, clique/toque nos três pontinhos (na parte superior) e escolha “Denunciar Lista”.

A seguir, você precisará escolher o motivo pelo qual está fazendo a denúncia:

Ódio

Abuso e assédio

Discurso violento

Segurança infantil

Privacidade

Suicídio ou automutilação

Exposição a mídia sensível ou perturbadora

Falsa Identidade

Entidades com conteúdo violento e com propagação do ódio

Selecione “Próximo” e siga as etapas seguintes para enviar a sua denúncia ao time do X. Caso haja algum retorno por parte deles, você será notificado.