Com a chegada do iOS 18, o CarPlay ganhou algumas novidades muito bem-vindas para quem costuma usar a central multimídia para interagir com os aplicativos instalados no seu iPhone.

Uma delas é o Reconhecimento de Som (Sound Recognition) que, no caso do CarPlay, pode ouvir de forma contínua as buzinas de carros e as sirenes, de forma com que uma notificação aparecerá na tela sensível ao toque da central multimídia. Confira como ativá-lo por aí! 🚗

Compatibilidade

Segundo a Apple, o Reconhecimento de Som do CarPlay só está disponível nos seguintes iPhones:

iPhones 15 e 15 Plus

iPhones 15 Pro e 15 Pro Max

iPhones 16 e 16 Plus

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max

Como ativar o Reconhecimento de Som no CarPlay

Na central multimídia do CarPlay, abra os Ajustes e toque em “Acessibilidade”. Em seguida, toque em “Reconhecimento de Som” e ative-o.

Por fim, ative os sons sobre os quais você deseja receber notificações.