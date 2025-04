Como ativar o texto em negrito no CarPlay

Continuando com as nossas dicas envolvendo as novidades do CarPlay que chegaram com o iOS 18, hoje iremos mostrar como é possível ativar o texto em negrito na sua interface.

Isso pode ser muito útil para quem tem problemas com a leitura dos conteúdos que aparecem na tela sensível ao toque da central multimídia conectada com ou sem fio ao seu iPhone. Veja como ativar! 😀

Na tela do CarPlay, abra os Ajustes; Acesse a área “Acessibilidade”; Por último, ative a opção “Texto em Negrito”.

Assim, todos os textos da interface do CarPlay no seu carro serão exibidos em negrito, de uma maneira com que eles ficam ainda mais legíveis.

Fácil, não?! 🚘