Como ativar os Filtros de Cor na tela multimídia do CarPlay

Engana-se quem pensa que o CarPlay ficou de fora das novidades do iOS 18. Na realidade, ele ganhou alguns recursos novos bem bacanas, que melhoram ainda mais a experiência de se usar o iPhone enquanto está dirigindo de forma segura, por meio da tela da central multimídia do seu veículo.

Um deles é que agora você pode ativar os Filtros de Cor (Color Filters) na tela, assim como já podia ser feito no iPhone/iPad, no Apple Watch e na Apple TV. Com eles, a diferenciação de cores é facilitada na tela sensível ao toque do CarPlay, por meio da aplicação de filtros para deficiências de visão de cores.

Veja como ativar isso! 🚘

Na tela do CarPlay, acesse os Ajustes e toque em “Acessibilidade”. Depois, selecione “Filtros de Cor” e ative a função.

No passo seguinte, escolha um filtro. Você ainda pode alterar a intensidade dele, bastando selecionar “Baixa”, “Média” ou “Alta”.

Fácil, não acharam?! 😉