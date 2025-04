Tech Mix: “A Conspiração Consumista”, descobertas tech de 2024 da equipe MacMagazine e um agradecimento

“Mas eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade. Eu quero viver bem, quero me alimentar, com a grana que eu ganho não dá nem pra melar. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce.”

“Xibom Bombom” é uma música de 1999, lançada décadas à frente do seu tempo pelo grupo As Meninas, e tem um quê de contradição capitalista, perfeito para iniciar esta coluna.

Vamos lá?

O ciclo de compra de um celular para um consumidor comum é: comprei, usei e vendi. Será? A linha de um produto é bem mais complexa e abrangente.

Começa com a pesquisa e desenvolvimento (P&D), depois extração de matérias-primas, fabricação dos componentes, montagem do aparelho, desenvolvimento da embalagem, fase de testes, logística de distribuição e venda. Aqui entra a parte em que a empresa se mostra como ambientalmente responsável, promovendo uma realidade “verde” ou sustentável, quando na realidade as práticas não divulgadas não correspondem ao discurso. O famoso greenwashing e seus impactos.

Depois o ciclo continua com o consumidor: pesquisa e escolha, compra, uso do aparelho em um tempo curto ou prolongado, compra de acessórios, possível descarte da embalagem original e dos acessórios danificados, revenda, doação ou encerrando com o descarte final após uma nova compra e uma nova divulgação de um produto imperdível. Capitalismo, consumismo e outras definições. Chame como quiser.

Todas essas etapas são abordadas no documentário “A Conspiração Consumista”, da Netflix, minha indicação desta última coluna de 2024.

Com uma abordagem questionadora e irônica, a produção escancara as estratégias das marcas para vender mais, fidelizar clientes e o efeito que isso causa em nossas vidas. Até aqui, honestamente e falando por cima, nada que já não sabíamos, seja por um breve conhecimento em marketing ou simples interesse em como funciona o mercado.

Sasha, uma assistente pessoal à la Siri criada para “oferecer ideias não filtradas sobre como ter sucesso nos negócios”, é a narradora de todo o documentário, mostrando cinco “lições” para maximização dos lucros: “Venda mais”, “Desperdice mais”, “Minta mais”, “Esconda mais” e “Controle mais”.

A quantidade de novos modelos de roupa produzidos anualmente é chocante. Veja em números, por marca, anualmente, na categoria fashion:

GAP: 12 mil.

H&M: 25 mil.

Zara: 36 mil.

Shein: 1,3 milhão.

Roupas que duram menos, eletrônicos com baterias que não podem ser substituídas e até impressoras que supostamente quebram intencionalmente são alguns exemplos dados. Em certo momento, é claro, uma empresa também se torna destaque nesse doc: a Apple.

Aliás, a parte mais interessante do filme são os entrevistados:

Maren Costa , foi designer principal de experiência do usuário na Amazon por 15 anos;

, foi designer principal de experiência do usuário na por 15 anos; Eric Liedtke , ex- Adidas , chegou a ser presidente da marca;

, ex- , chegou a ser presidente da marca; Paul Polman , ex- Unilever , trabalhando na marca por 10 anos, chegando a ser CEO;

, ex- , trabalhando na marca por 10 anos, chegando a ser CEO; Kyle Wiens , fundador da iFixit ;

, fundador da ; e… Nirav Patel. Trabalhou na Apple no time que criou o FaceTime, e foi um dos fundadores da Oculus,

Outra história interessante é da Anna Sacks (@thetrashwalker no TikTok), que expõe sacos de lixo dispostos livremente na rua com produtos novos jogados fora, entre comida, roupa e até bolsas caras sendo seriamente danificadas antes do descarte para ninguém usar. Tudo para dar continuidade ao ciclo da compra, abrindo espaço nas lojas para novos produtos.

“A Conspiração Consumista” é escrito e dirigido por Nick Stacey, cineasta vencedor do Emmy, e mostra o que a maioria das pessoas já sabe: as futuras gerações serão impactadas. Os consumidores até podem fazer algo sobre, mas poder de mudança, como sempre, está nas mãos das grandes empresas.

O longa-metragem tem apenas 1h24 de duração e pode ser visto na Netflix.

“Quando jogamos fora, na verdade não jogamos fora. Fora não existe. Ele acaba em outro lugar neste planeta Terra e isso tem consequências cada vez maiores. (…) Você está sendo 100% manipulado, e é uma ciência.”

E continuando a contradição habitual desta coluna, vamos comprar mais? Heh.

Descobertas tech de 2024 da equipe MacMagazine

Convidei a equipe do site a compartilhar algo comprado em 2024, mesmo que não tenha sido lançado neste ano. Um acessório, um gadget, um serviço, um app ou um jogo que usamos muito durante o ano. E para fazer mais sentido nas “descobertas” e ao Mix da coluna, produtos Apple estão fora da jogada.

Em ordem alfabética da equipe, aqui vão as nossas descobertas. Para abrir o produto, basta tocar no subtítulo.

App Flighty, do Eduardo Marques

Se você vai viajar, não existe app melhor que o Flighty, que monitora o seu voo, dá informações da aeronave, alertas de atrasos, sincroniza com o calendário, entre inúmeras outras funções.

O Edu comentou que é um app que ele passou a usar muito este ano — aliás, que eu até já dei dica nessa coluna. “Como estou morando fora e viajando muito, é uma mão na roda”, completou.

Apps Publish or Perish e Clipsy, do João Vitor Zaidan

O João trouxe dois apps para Mac que ele começou a usar este ano. São eles:

Publish or Perish: o software é útil para fazer revisões bibliográficas, roda buscas no Google Scholar, Crossref e outros, ainda gera arquivos em CSV.

Clipsy: armazena tudo o que você copiou, sejam textos ou arquivos, para que você encontre rapidamente seu histórico de transferência.

Excelentes dicas para ser mais rápido e produtivo!

JBL Tour Pro 2, do Luiz Gustavo Ribeiro

Na semana passada, comentei sobre a nova geração dos fones Tour Pro da JBL, que possuem uma tela na case e como a JBL tem seguido um caminho alternativo à maioria das outras marcas.

O Luiz diz:

Achei que fosse uma besteirinha aquela case com tela, mas acaba sendo bem mais útil do que parece. Os fones em si são ótimos, gostei bastante do som e das funções inteligentes. Os microfones são excelentes também. Não bate de frente com os AirPods Pro pela falta de conexão automática, mas foram uma descoberta interessante.

HidrateSpark e app minutiae, do Marcelo Melo

A HidrateSpark é uma garrafa de água inteligente que monitora a entrada de água, sincroniza com o Saúde (Health) da Apple através do HealthKit e ainda brilha para lembrá-lo de se manter hidratado. Mantém a bebida fria por até 24 horas ou quente por até 4 horas e evita a transpiração.

Outra indicação do Marcelo é o minutiae, um app “anti-rede social” que ajuda os participantes a capturar momentos comuns da vida — momentos que não valorizamos totalmente até que eles passem. “Você não é sua timeline”, nos lembra o app.

Funciona assim:

Uma vez por dia, em um minuto aleatório, todos os participantes do minutiae ao redor do mundo recebem um alerta simultaneamente. Você tem exatamente um minuto para responder ao alerta e abrir o aplicativo minutiae. Capture o que estiver na sua frente, ali mesmo. Depois de documentar seu momento, você tem 60 segundos para explorar momentos anteriores. Tanto os seus quanto os de um estranho aleatório com quem você é pareado a cada dia. Repita por 1.440 dias (uma vez para cada minuto em 24 horas). O resultado final dessa colaboração de longo prazo entre artista e participante é um arquivo digital de todos os seus momentos capturados, com a opção de transformar esse arquivo em um livro físico.

Teclados macro, do Marcus Mendes

A descoberta do ano do Marcus foram esses tecladinhos macro. Para ele, agilizaram o processo de edição dos podcasts, além de ter facilitado bastante a vida após mapear algumas teclas para chamar atalhos e automações mais complexas do Keyboard Maestro.

Ele conta como usa:

Os knobs do teclado de baixo eu cadastrei para aumentar/diminuir o volume do Mac, brilho da tela, mutar/desmutar o microfone, por exemplo. Tem outra tecla que eu aperto e já abre o QuickTime, seleciona “Nova Gravação de Áudio”, etc. Esses tecladinhos são vida!

A imagem do Marcus, acima, mostra dois modelos: um com os LEDs com os ícones, que é a Mesa Controladora Rise Mode Streaming Vision 02; já o outro é um sem nome oficial, que ele comprou pelo AliExpress.

O Michel trouxe vários itens que ele comprou e amou neste ano. Vamos às descobertas dele, com seus comentários.

O Plaud é um gravador com IA integrada que faz resumos de reuniões com o ChatGPT. “Como trabalho com levantamento de requisitos para novos produtos, isso me ajuda muito a revisar o conteúdo das reuniões e, com o auxílio da IA, a destacar pontos importantes. Funciona em diversos idiomas, incluindo o português; serve também para gravar ligações do iPhone, mas uso mais para reuniões mesmo.”

A câmera de segurança Eufy já salvou o Michel de uma cilada: “Morando em casa e não querendo ficar passando fiação, peguei duas dessas câmeras da Eufy (com energia solar) com IA integrada para reconhecer as pessoas, animais e carros que passam aqui em casa. Embora aqui [no Canadá] seja muito seguro, já me salvou de um maluco que sofreu um scam e deram meu endereço como sendo o golpista, peguei-o pelas câmeras rodeando a casa e chamei a polícia.” Ela funciona integrada ao HomeKit, mas o Michel resolveu acompanhar só pelo software nativo, para ter uma resolução maior que os 1080p limitados pela Apple.

Quanto ao roteador eero Max 7, o Michel comentou que, como alguns produtos da Apple suportam velocidades acima de 1Gbps, ele espalhou três desses pela casa, conseguindo velocidades acima de 2,5Gbps; no iPhone, por exemplo, a velocidade na Wi-Fi passa de 1Gbps, o que é raro de conseguir com outros roteadores.

A última recomendação dele é a Fechadura inteligente Yale Assure Lock 2, sobre a qual ele comenta: “Sei que existem outras dessa marca que funcionam só com a digital, mas no meu caso, que moro em um lugar que faz temperaturas muito negativas, não ter que tirar a luva para abrir a porta ou perder tempo digitando a senha ajuda muito no dia a dia.”

Echo Buds, do Pedro Henrique Nunes

Da Amazon, são fones de ouvido sem fio com cancelamento ativo de ruído e Alexa. Neste momento, estão custando R$404.

Diz o Pedro:

Comprei numa promoção no início do ano para usar na academia e gostei bastante do cancelamento de ruídos. Além disso, está integrado ao app Alexa, então posso controlar as luzes e os acessórios inteligentes de casa enquanto estiver usando os fones. Como pontos negativos, cito a falta de controles de volume e o retorno de voz da Alexa ao alternar entre os modos ambiente/cancelamento de ruídos, que não consegui desativar.

GPT-4o, do Rafael Fischmann

Lançado em maio de 2024, é o novo modelo do ChatGPT que aceita uma combinação de texto, áudio, imagens e vídeo. A letra “o” em GPT-4o é de “omni” — do latim “todos”, mostrando a variedade de combinações aceitas do serviço.

Você sabia que o serviço tem uma resposta em áudio de 232 a 320 milissegundos? Uma resposta humana em uma conversa leva, em média, 250 milissegundos. Nada mau, não é mesmo?

Diz o Rafael:

Eu não tinha usado o GPT-4 (era só para assinantes) e achei o salto em relação ao GPT-3.5 fenomenal. Eu obviamente já tinha usado o ChatGPT algumas vezes antes disso, mas para mim a experiência mudou completamente, para muito melhor, a partir do 4o. O Modo de Voz Avançado é outro show à parte, sem falar que os apps dele tanto para iOS quanto para macOS estão excelentes.

Espaço Família no app Nubank, meu

Descobri nesse ano o Espaço Família, disponibilizado pelo Nubank para clientes Ultravioleta. Em resumo: é como uma conta conjunta, mas sem a burocracia, e cada participante (até quatro) compartilha só o que quer.

Na prática, você tem seu saldo na sua conta, e uma segunda área no aplicativo que há um saldo compartilhado. Cada membro da família pode depositar o valor desejado, que pode ser usado para pagamento de boletos e transferências.

Aqui em casa usamos eu e meu marido, dividimos as contas da casa e acompanhamos tudo pelo aplicativo. Não sei se existe outro app de banco que faz isso (provavelmente sim), mas gostei bastante da praticidade do app.

Bom, o foco da indicação é a função dentro do app Nubank, mas apenas por curiosidade: o Espaço Família também compartilha o atendimento prioritário, um cartão adicional Ultravioleta, a proteção do saldo contra roubo ou furto e outros benefícios.

Nota: quero dizer que pensei em colocar o Galaxy S24 Ultra, que passei a usar junto ao iPhone 15 Pro Max. Fez diferença no meu olhar Android vs. iOS, que vejo como um sistema é próximo ao outro, mas tão distantes em diversos pontos, cada um com seus benefícios. Desta forma, foi uma “descoberta tech”, mas ainda estou no processo de aprendizado.

Outra menção honrosa vai ao Marcos Daniel Vozer Felisberto, também da nossa equipe, o qual comentou em nosso Slack que sua descoberta tech deste ano foi a Air Fryer. “Aquilo é vidaaa!!” Não mentiu. 😛

Agradecimento

Um app, um vídeo, uma dica, um site, um papel de parede, um acessório, uma análise, um comparativo, uma tendência, um atalho, uma arte, uma entrevista, uma lista, uma curiosidade, uma estatística, um brinde, um post… ufa, um mix!

Em 2024 iniciei esta coluna Tech Mix, no propósito de sempre compartilhar os itens acima. Cada semana é uma descoberta de novos assuntos e tendências, e a recepção tem sido motivadora. Obrigado a você que acompanha, lê até o final e compartilha.

Obrigado, Edu e Rafa, por aceitarem a ideia. Que venha 2025 com mais misturas! Até lá! 🌈

