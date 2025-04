Com faturamento de US$81,8 bilhões, jogos mobile bateram recordes em 2024

O mercado de jogos mobile mostrou sua força em 2024, voltando a crescer depois de um período difícil. Segundo dados da AppMagic, os jogadores gastaram US$81,8 bilhões em jogos na App Store e no Google Play este ano, um aumento de quase 5% em relação a 2023.

Honor of Kings, da Tencent, continua reinando absoluto como o jogo que mais faturou no mundo, embolsando US$2,6 bilhões em 2024. Ele tem se mantido praticamente imbatível desde 2017 e só perdeu a liderança durante a pandemia da COVID-19.

A surpresa do ano foi MONOPOLY GO!, da Scopely, que ficou com a segunda posição ao faturar US$2,2 bilhões. O game Royal Match não ficou muito atrás: com US$2 bilhões arrecadados, superou o veterano Candy Crush Saga no gênero match-3. Fechando o Top 5, temos PUBG MOBILE com US$1,7 bilhão e Roblox com US$1,6 bilhão.

Ainda de acordo com o levantamento, 2024 foi um ano histórico: pela primeira vez, todos os dez jogos mais lucrativos ultrapassaram a marca de US$1 bilhão cada em receita.

Entre os grandes sucessos, vale destacar Dungeon & Fighter Mobile, lançado pela Tencent em maio, que sozinho faturou US$1,1 bilhão só na App Store chinesa. Outro case interessante foi o de Last War: Survival, da FirstFun, o qual provou que jogos chineses podem fazer sucesso internacional ao acumular US$1,5 bilhão globalmente.

No mundo dos jogos match-3, Royal Match roubou a coroa de Candy Crush Saga com suas novidades. A Dream Games já está de olho em repetir o sucesso com seu novo título, Royal Kingdom, que já embolsou US$21,2 milhões logo de cara.

Outra história interessante foi a volta por cima de Brawl Stars, da Supercell, que explodiu com um crescimento de 524% em relação ao ano anterior, chegando a US$921,3 milhões. A receita? Novidades como Starr Drops e Hypercharges, que trouxeram boa parte dos jogadores de volta.

Nem tudo foram flores, contudo: os famosos títulos da HoYoverse, Genshin Impact e Honkai: Star Rail, perderam um pouco de fôlego em 2024, caindo para o 12º e o 14º lugares, respectivamente. Juntos eles ainda faturaram US$1,5 bilhão, mas dá para ver que está ficando mais difícil manter os jogadores engajados a longo prazo.

Por fim, o estudo mostra que as empresas asiáticas continuam dominando os lançamentos — 13 dos 15 jogos novos mais lucrativos vieram de lá. Mas quando olhamos para o ranking geral de receita, o cenário é mais diversificado, com metade das dez maiores publicadoras vindo de fora da Ásia.

No fim das contas, 2024 mostrou que no mundo dos jogos mobile é preciso sempre se reinventar para continuar crescendo. Seja com eventos ao vivo, estratégias inéditas ou aproveitando franquias populares, o segredo é nunca parar de buscar formas de conquistar os jogadores nesse mercado cada vez mais disputado.

via Eurogamer