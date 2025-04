Como exigir a tela ligada para usar o Controle da Câmera do iPhone

O Controle da Câmera (Camera Control) foi uma das grandes novidades da linha de iPhones 16 (composta pelo 16, pelo 16 Plus, pelo 16 Pro e pelo 16 Pro Max).

Para tornar a experiência de usar esse novo botão do smartphone da Apple ainda melhor, a partir do iOS 18.2 é possível ativar uma configuração para exigir que a tela do telefone esteja ligada para que esse controle abra a Câmera (ou outro app que você escolher).

Veja como ativar essa configuração! 📸

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Tela e Brilho”. Em seguida, na seção “Controle da Câmera”, ative o controle ao lado de “Exigir Tela Ligada”.

Assim, o Controle da Câmera não será mais ativado caso a tela do seu iPhone esteja desligada (dentro do seu bolso, por exemplo).

