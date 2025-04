Conceito do iOS 19 propõe stickers na Tela Bloqueada, recurso “Flick” e mais

A Apple ainda está trabalhando nas versões secundárias e em alguns dos recursos prometidos para o iOS 18, mas muitos olhos já estão voltados para as novidades que serão anunciadas pela empresa para o iOS 19, o qual deverá ser apresentado na próxima WWDC (em junho).

Embora ainda não tenhamos muitos detalhes ou rumores sobre a futura grande versão do sistema dos iPhones, já estão rolando conceitos na internet, como o do canal do YouTube oofus, o qual lançou um vídeo recentemente imaginando como poderá ser o update.

Focado em personalização, o conceito apresenta uma novidade peculiar para a Tela Bloqueada: a possibilidade de adicionar um ou mais adesivos (stickers) a ela — algo semelhante ao que foi implementado no app Mensagens (Messages), que por sua vez ganharia suporte a temas para as conversas.

Mas como nem apenas de personalização vive um update, também teríamos uma novidade denominada “Flick”, a qual tornaria mais fácil enviar fotos e vídeos para outras pessoas — algo semelhante ao NameDrop, que permite o envio de contatos usando aproximação.

Com uma interface renovada para as capturas de tela, o conceito ainda imagina novidades para a Apple Intelligence, como a exibição de detalhes sobre determinada foto ou a possibilidade de ler códigos QR — além, é claro, do almejado suporte a mais dispositivos.

O que acharam das novidades propostas?