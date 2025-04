De iPhone ultrafino a HomePod com tela: o que a Apple poderá lançar em 2025

Com o ano chegando ao fim, chega aquele momento de olharmos não apenas para o que foi realizado nos últimos 12 meses, mas também para o que pode estar por vir nos próximos. A exemplo do que fizemos em 2023, vamos revisitar neste post especial alguns dos principais rumores envolvendo lançamentos da Apple para 2025!

Publicidade

Destacaremos tanto novas versões ou variantes de produtos já bastante consolidados (como os iPhones ou os Macs) quanto novas categorias de dispositivos que alegadamente serão lançadas pela Maçã no ano que vem — o qual promete ser bastante movimentado, diga-se.

Vamos à lista?

Novidades para os iPhones

Não dá para começar a lista sem falar da categoria de produtos mais relevante para a Apple — principalmente em um ano no qual poderemos ver a mudança mais relevante na linha desde 2022, quando a Maçã lançou um modelo “Plus” em substituição do “mini” das duas gerações anteriores.

Publicidade

A maioria dos rumores indica que justamente esse modelo maior dará lugar a um “iPhone 17 Slim” (ou “iPhone 17 Air”), cuja proposta não será ser menor ou maior que o “iPhone 17” padrão, e sim ser consideravelmente mais fino e com um design mais premium (mesmo que não tão poderoso quando os modelos mais caros).

Mockup do “iPhone 17 Slim” | Imagem: MacRumors

Além do “iPhone 17” e do “iPhone 17 Slim”, a linha tradicional deverá contar, ainda, com os “iPhones 17 Pro” e “17 Pro Max”, os quais poderão passar por mudanças importantes de design — principalmente no que se refere ao módulo para as câmeras traseiras, os quais poderão ganhar um novo formato.

Outra novidade (esta, bastante aguardada há alguns anos) que poderá chegar em 2025 é um iPhone SE de quarta geração, o qual poderá finalmente abandonar o botão de Início e o Touch ID em prol do Face ID e do entalhe na parte superior (tal como era a linha convencional até o iPhone 14).

Com suporte à Apple Intelligence, o novo iPhone SE também poderá ser o primeiro modelo de iPhone a contar com o modem 5G desenvolvido pela própria Apple — o que poderá ser um teste interessante para o componente, visto que trata-se de uma linha secundária para a empresa.

Macs atualizados

Tendo começado a atualizar sua linha de Macs com os processadores M4 (e suas variantes) neste ano, a Apple deverá concluir esse processo em 2025 com o lançamento dos MacBooks Air e dos Macs Pro e Studio, que ainda não contam com a geração mais recente de chips da empresa.

Publicidade

No entanto, ao contrário do que chegou a ser especulado, o Mac Pro não deverá contar com uma variante “M4 Extreme”, e sim com o “M4 Ultra”, variante do M4 chip que ainda não foi lançada pela Apple e que também deverá equipar o Mac Studio — a exemplo do que aconteceu em suas primeiras gerações.

Obviamente, também é esperado o lançamento dos primeiros Macs com os chips “M5”, que poderão estrear no fim do ano nos Macs com os MacBooks Pro. Quem sabe o chip esteja também em um possível iMac de 32 polegadas, o qual estava sendo aguardado para este ano ou para 2025.

Casa inteligente

Se os rumores (principalmente os do jornalista Mark Gurman) estiverem corretos, a Apple deverá lançar um novo produto focado em casa inteligente no ano que vem, mais especificamente um display inteligente de mesa ou parede que às vezes vem sendo referido também como um HomePod com tela.

O possível futuro produto, o qual deverá rodar um novo sistema operacional focado especificamente no ecossistema de casa inteligente da empresa, contaria com uma tela LCD de 7″, o chip A18 e suporte à Apple Intelligence, até agora não presente nos modelos atuais.

Outra novidade aguardada é o lançamento de uma nova geração da Apple TV. A principal novidade da futura geração será a presença de um novo chip de Wi-Fi/Bluetooth proprietário da Apple, o qual permitirá integrar ainda mais o componente a outras peças nos dispositivos.

O novo componente, cabe destacar, deverá ser adicionado não apenas à nova Apple TV, como também a uma possível atualização do HomePod mini e ao HomePod com tela (ou display inteligente, como preferir) supracitado.

Wearables atualizados

O mercado de vestíveis também deverá ser movimentado com o provável lançamento do “Apple Watch Ultra 3”, que acabou sendo esquecido no churrasco neste ano. Também poderá pintar um “Apple Watch X”, caso a Apple ainda pretenda comemorar o aniversário de lançamento (e não de anúncio) do relógio.

Divulgação/Apple

Também é esperada a chegada dos “AirPods Pro 3”, os quais deverão ganhar ainda mais recursos voltados para a saúde (e não apenas auditiva). Alguns deles seriam sensores para monitorar o batimento cardíaco e a temperatura dos usuários, por exemplo.

Segunda geração do Apple Vision Pro

Lançado neste ano, mas ainda sem ter mostrado exatamente a que veio, o Apple Vision Pro poderá ganhar uma segunda geração já no ano que vem, caso os principais rumores atuais estejam corretos ou caso a Apple não mude sua estratégia para aquele que foi seu principal lançamento recente.

Divulgação/Apple

Mesmo que deva contar com poucas mudanças em termos de design, assim como outros produtos nessa lista, o “Vision Pro 2” deverá ganhar um chip atualizado (mais especificamente o ainda não lançado “M5”), bem como suporte à Apple Intelligence, não presente na sua primeira geração.

iPad de 11ª geração

Único do modelo a não ter ganhado uma nova versão em 2024, o iPad de entrada (atualmente na 10ª geração) finalmente deverá ser atualizado em 2025 — mais precisamente em março. Com suporte à Apple Intelligence e mantendo o mesmo design, ele não deverá contar com o novo modem 5G supracitado.

Novo AirTag

Outro produto que poderá chegar à sua segunda geração é o AirTag. Os rumores indicam que o rastreador será atualizado com um chip mais poderoso, bem como com recursos de localização aprimorados.

E novo Magic Mouse

Um dos acessórios mais polêmicos da Maçã, o Magic Mouse poderá ganhar uma atualização de verdade em 2025, ficando mais moderno e possivelmente mudando seu famigerado modo de carregamento.

Mas há, também, chances de só vermos isso em 2026…

Como visto acima, assim como 2024, o próximo ano tende a ser bastante movimentado para a Apple. Será o ano em que a empresa buscará consolidar e aprimorar seus recursos de inteligência artificial, bem como adentrará em novos mercados.

Resta saber se os futuros investimentos da Maçã darão certo. Aguardemos! 🤞🏼