Mais um leaker corrobora rumor de tela ProMotion nos “iPhones 17” não Pro

De acordo com novas informações do leaker Digital Chat Station na rede social chinesa Weibo, os “iPhones 17” de entrada contarão com telas com uma taxa de atualização mais alta em relação aos modelos atuais, que vão até 60Hz.

A novidade teria sido observada pelo leaker com base em materiais da cadeia de suprimentos e representaria um avanço há muito tempo almejado por consumidores para os modelos mais em conta dos smartphones da empresa.

Embora o leaker não tenha especificado uma taxa de atualização exata para os novos aparelhos, presume-se que ela deverá variar até os 120Hz, tal como já acontece com os modelos “Pro”, equipados com a tecnologia ProMotion desde 2021.

No entanto, há também uma possibilidade (embora bem remota) de que a Apple limite a taxa de atualização dos modelos mais baratos a 90Hz. Ela não seria variável, de modo que caberia ao usuário escolher uma taxa padrão nos Ajustes.

Até agora, espera-se que a próxima geração do iPhone conte novamente com dois modelos base, mas dessa vez com um modelo ultrafino (“Air/Slim”) substituindo o Plus — o qual também deverá contar com a possível nova taxa de atualização da tela.

via Republic World