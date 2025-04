Próximo iPhone SE poderá ser um pouco mais caro do que o modelo atual

Há alguns meses, comentamos rumores sobre o possível preço do próximo iPhone SE, esperado para o começo de 2025. Na época, foi especulado que o modelo ficaria bem mais caro, porém uma nova previsão indica que o aumento poderá não ser tão drástico.

Isso porque, segundo o usuário do blog japonês Naver conhecido como “yeux1122”, o ‌iPhone SE‌ de quarta geração poderá custar cerca de US$500 nos Estados Unidos (com base no preço japonês de 78.000 ienes).

Já com base na moeda sul-coreana, é possível ainda que o valor exceda os 800.000 wons — cerca de US$540. Isso indica que o próximo ‌iPhone SE‌ poderá ter um preço um pouco maior do que o modelo atual, que parte de US$430.

Vale a pena notar que os valores são baseado em conversões. Isso significa que, nos EUA, a Apple poderá manter o preço abaixo de US$500, mesmo que ele suba um pouco em relação ao modelo atual.

Alguns possíveis upgrades do próximo iPhone SE incluem um design mais moderno com uma tela maior, bem como suporte ao Face ID e à Apple Intelligence. Também é possível que a Apple use seu primeiro modem 5G próprio no dispositivo.

