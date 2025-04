Recurso que analisa imagens do Fotos remotamente vem ativado por padrão no iOS 18 e no macOS 15

Um novo recurso do app Fotos (Photos) que aparentemente passou despercebido pela grande maioria das pessoas (e que sequer foi mencionado pela Apple na suas últimas keynotes) tem causado um certo burburinho na internet nos últimos dias por conta das suas implicações em uma área muito defendida pela empresa: a da privacidade.

Essa polêmica veio à tona após desenvolvedor Jeff Johnson notar em um post no seu blog pessoal que o recurso Busca Visual Aprimorada (Enhanced Visual Search) vem ativado por padrão no iOS 18 e no macOS Sequoia 15. De acordo com a Apple, a novidade faz com que o app Fotos “associe de maneira privada os lugares das suas fotos com um índice global mantido pela Apple, para que você possa fazer buscas por quase todos os pontos de referência ou de interesse”.

O recurso pode ser interpretado como um aprimoramento da chamada Pesquisa Visual (Visual Lookup), que foi introduzida com o iOS 15 e analisa as imagens na galeria do usuário para dar informações sobre sujeitos como animais, plantas e até etiquetas de roupas e luzes nos painéis de automóveis.

A descrição fornecida pela Apple para a Busca Visual Aprimorada, no entanto, dá a entender que o novo recurso envia uma quantidade maior de informações para os servidores da empresa, o que incomodou algumas pessoas — especialmente considerando o fato de que ela vem ativada por padrão.

Ao falar sobre a aparente falta de informações na internet sobre a Busca Visual Aprimorada, Johnson mencionou dois documentos publicados pela Apple que citam o novo recurso. Um deles explica que a Maçã usa criptografia homomórfica e privacidade diferencial para evitar que seus sistemas aprendam algo com base nas imagens enviadas, bem como um relay OHTTP que oculta o endereço IP.

Apesar desses esforços da Apple para manter a privacidade de seus usuários mesmo quando esse recurso está ativado, a empresa tem recebido críticas por tê-lo ativado silenciosamente nas versões mais recentes dos seus sistemas operacionais, uma vez que há quem prefira que seus dados (o que inclui imagens) não sejam processados remotamente.

Caso você seja uma dessas pessoas e queira desativar a Busca Visual Aprimorada, basta até Ajustes » Fotos » Busca Visual Aprimorada, no iPhone/iPad, ou abrir os ajustes do app Fotos (pela barra de menus ou usando o atalho ⌘ command , ) e desativar “Busca Visual Aprimorada” na aba “Geral”, no Mac.

