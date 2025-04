Retrospectiva 2024: todos os produtos que a Apple aposentou neste ano

Sabe quando você faz aquela limpa no guarda-roupa e percebe que tem muita coisa boa que precisa dar lugar ao novo?

Foi exatamente isso que a Apple fez em 2024, e olha… não foi uma limpeza pequena. Vamos dar uma olhada em tudo o que a empresa decidiu aposentar este ano — e acredite, tem muita coisa interessante nessa lista.

Os iPhones que disseram adeus

Começando pelos smartphones, perdemos o bom e velho iPhone 13. Ele não é nenhum dinossauro — ainda roda tudo numa boa com seu chip A15 Bionic e tira fotos interessantes com as câmeras de 12MP.

Quem se despediu também foram os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Assim como seus “irmãos mais velhos”, eles não tiveram nem tempo de esquentar a prateleira direito e passaram cerca de um ano sendo vendidos de forma oficial.

Foram os primeiros iPhones com laterais feitas de titânio e o chip A17 Pro é simplesmente um monstro de rápido. Vale o conselho: se você tem um desses, segura firme pois ele ainda vai dar conta do recado por um bom tempo.

A revolução silenciosa dos iPads

Na família dos iPads, a coisa ficou séria. Lembra do iPad de 9ª geração — aquele, com o botão de Início que todo mundo conhecia e amava? Pois é, ele se foi. Era o último dos moicanos com aquele design clássico da Maçã.

O iPad mini de 6ª geração também entrou na lista. Esse pequenino era um verdadeiro canivete suíço — potente, portátil e perfeito para quem precisava de um tablet que coubesse em qualquer lugar. Com a tela de 8,3 polegadas, era tipo ter um bloco de notas turbinado no bolso.

E o que dizer do iPad Air (M1)? O dispositivo deu conta do recado e era uma opção perfeita para quem queria o poder de um MacBook num tablet. Além dele, os iPads Pro (M2) também se despediram, mesmo sendo praticamente computadores disfarçados de tablets.

Macs que marcaram história

Falando em computadores, a Apple aposentou algumas lendas. O MacBook Air (M1) é como aquele jogador que mudou o jogo inteiro: foi o primeiro com chip próprio da Maçã e mostrou para o mundo que não precisava mais de Intel para fazer um bom notebook.

O MacBook Air de 15″ (M2) passou menos de um ano na linha e já saiu. Ele, na verdade, era aquele notebook que todo mundo pedia: tela grande, mas fino e leve. Por sorte, ele deu lugar ao modelo com o chip M3, ainda mais potente.

Os MacBooks Pro com o chip M3 e todas as suas variantes, lançadas em outubro do ano passado, também entraram na dança. Junto deles, também se foram o Mac mini (M2/M2 Pro) e o iMac (M3).

Apple Watch Series 9

Da mesma forma, o Apple Watch Series 9 entrou na lista. Ele chegou com o Toque Duplo (Double Tap) e um processador que fazia o Siri funcionar localmente, mas você sabe como é, sempre tem um modelo novo batendo na porta.

A grande mudança nos acessórios

Aqui vem a parte que afeta todo mundo: a Apple está realmente dizendo adeus ao Lightning. Os AirPods 2, 3 e Max, o Magic Mouse, o Magic Trackpad e o Magic Keyboard — tudo que tinha o conector Lightning está saindo para dar lugar às novas versões com USB-C.

É meio chato ter que trocar tudo? É. Mas pelo menos agora vai dar para usar o mesmo cabo para recarregar tudo.

O SuperDrive, aquele drive de CD/DVD externo, finalmente se aposentou (quando foi a última vez que você usou um CD?).

As capas FineWoven, que eram a tentativa da Maçã de ser mais amiga do ambiente, também não deram muito certo e se foram.

Beats também deu adeus a clássicos

A Beats, subsidiária da Apple, também fez uma limpa no catálogo este ano. Os Beats Studio Buds, por exemplo, lançados em 2021, deram lugar aos seus irmãos mais novos, os Studio Buds+.

Não que eles fossem ruins — pelo contrário! Com seu cancelamento de ruído e design sem fio, fizeram bastante sucesso. Mas os Studio Buds+ chegaram com os dois pés na porta: cancelamento de ruído 1,6x melhor e modo ambiente 2x mais eficiente.

Os Powerbeats Pro, aqueles com “ganchinho” — muito usados em academias —, disseram adeus em outubro passado. Lançados em 2019, eles eram resistentes ao suor, sua bateria que durava cerca de nove horas e traziam um encaixe que não saía fácil.

Mas calma que já tem rumores do Powerbeats Pro 2 chegando em 2025 com um design mais moderno.

E para fechar, os Beats Solo3 Wireless, de 2016, também entraram na lista. Eles eram famosos pela bateria “infinita” de 40 horas e pela conexão com iPhones graças ao chip W1. Mesmo depois de ganhar umas cores novas, foram substituídos pelos Solo 4.

Menção honrosa: o fim de uma era

E tem ainda uma despedida especial que merece uma menção honrosa: o adaptador de Lightning para conector de fones de ouvido de 3,5mm. Lembra dele? Foi aquele pequenino que a Apple lançou quando decidiu tirar a saída de 3,5mm para fones de ouvido do iPhone 7.

Na época, todo mundo ficou chocado com a mudança, mas aos poucos fomos nos acostumando com os fones Bluetooth. Agora, com a mudança para a porta USB-C, esse adaptador também disse adeus.

Não vou mentir: essa é uma das maiores reformulações que já vi a Apple fazer de uma vez só. Mas faz sentido. A empresa está claramente focada em USB-C, chips mais potentes e designs mais modernos.

Se você tem algum desses produtos, não se preocupe — eles não vão parar de funcionar da noite para o dia. Na verdade, muitos deles ainda são excelentes e vão continuar sendo por um bom tempo.

O que acham, afinal? Tem algum desses produtos que vai fazer falta? Ou já estão de olho no que vem por aí para substituí-los? Sintam-se à vontade para comentar. 😉