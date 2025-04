Rumor: Magic Mouse com design mais ergonômico chegará no fim de 2026

Há algumas semanas, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) trouxe a notícia de que a Apple estaria finalmente trabalhando em um novo design para o Magic Mouse — que está desde 2009 sem receber novidades significativas na sua forma.

Publicidade

Agora, foi a vez do leaker identificado como “yeux1122” de corroborar essa informação em um post no Naver. Com um histórico misto de vazamentos, ele apostou corretamente no início deste ano em uma versão melhorada da Siri com IA para a WWDC24, mas errou ao dizer que os iPhones 16 Pro trariam uma opção com 2TB de armazenamento, por exemplo.

De acordo com yeux1122, o novo mouse será lançado no final de 2026 junto aos MacBooks Pro equipados com chips da família “M6” (e que também deverão contar com telas OLED ) e terá não só um design mais ergonômico, como também uma porta para carregamento em uma localização menos… absurda.

Embora o post feito pelo leaker dê a entender que a Maçã teria desenvolvido um protótipo que mistura controles de toque com comandos voz e gestos de mão, ao que tudo indica, a fonte apenas parafraseou o que Gurman disse em sua newsletter sobre o tema. Nela, o jornalista explicou que a Apple estava projetando um mouse que se adapta melhor à forma como interagimos com computadores hoje em dia — o que inclui essas tecnologias todas.

Publicidade

Gurman, inclusive, reiterou que tal possibilidade faz sentido em meio aos avanços de IA, mas apontou que a informação do leaker é “apenas uma tradução incorreta” de um trecho da sua matéria supracitada. Ele também citou, pela primeira vez, o desenvolvimento de um novo teclado.

Voice control in the new Magic Mouse I wrote about this month makes sense in light of AI — and the fact that Apple is on a decade-plus cycle. From what I’ve heard, big focus is ergonomics and gestures (relocated USB-C too). I’d expect a new keyboard too. https://t.co/FtUcR2Yqdj — Mark Gurman (@markgurman) December 30, 2024 O controle de voz no novo Magic Mouse sobre o qual escrevi este mês faz sentido à luz da IA ​​— e do fato de que a Apple está em um ciclo de mais de uma década. Pelo que ouvi, o grande foco é ergonomia e gestos (USB-C realocado também). Eu esperaria um novo teclado também.

Caso essa previsão se concretize, veremos o “Magic Mouse 3” ser lançado aproximadamente dois anos após a chegada do modelo mais recente com uma porta USB-C.

via 9to5Mac