YouTuber fabrica carcaça de nylon para iPhone usando impressora 3D

Responsável por personalizar seu próprio iPhone a partir de uma barra de alumínio recentemente, o YouTuber Scotty Allen (responsável pelo canal Strange Parts) voltou a “brincar” com o smartphone da Apple — desta vez, usando uma impressora 3D para personalizar um iPhone 12.

Publicidade

Considerando que nem todo mundo tem uma máquina CNC para reproduzir seu empreendimento anterior com um material tão rígido quanto o alumínio, o YouTuber desta vez usou um material mais maleável, mas ainda assim robusto: nylon reforçado com fibra de carbono.

Primeiramente trabalhando na prototipagem e no design do aparelho para impressão, Allen tomou várias decisões e chegou a considerar outras durante essa fase — como a de usar vidro na parte traseira para aumentar a resistência ou usar metal durante a impressão, as quais não vingaram.

O YouTuber usou a impressora 3D Bamboo X1 Carbon para realizar o trabalho de impressão. Após encaixar e montar cuidadosamente os componentes, ele obteve um iPhone completamente funcional — embora reconheça que alguns detalhes poderiam ser mais polidos.

Tendo disponibilizado os arquivos de design para impressão em seu Patreon, Allen revelou que tem planos ambiciosos em termos de personalização de iPhones, tendo obtido modelos desde o iPhone 7 com tal finalidade. Poderemos ver, por exemplo, um aparelho com o corpo em bronze futuramente.

Embora alguns dos recursos utilizados por ele nessas personalizações não sejam sempre acessíveis para a maioria das pessoas, é interessante ver como é possível obter um aparelho personalizado funcional — mesmo com algumas perdas que esse tipo de modificação acarrete.