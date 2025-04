Como colocar um apelido em contatos nas mensagens (DMs) do Instagram

Para não se perder em meio a tantas conversas privadas na área de Mensagens Diretas (Direct Messages, ou DMs) do Instagram, você pode adicionar um apelido para elas.

Publicidade

Isso também acaba sendo muito útil para quem possui um apelido carinhoso conhecido entre os seus parentes ou grupos de amigos, por exemplo. Confira, nos próximos parágrafos, como fazer isso! 💬

Com o app do Instagram aberto no seu iPhone, deslize o dedo da direita para a esquerda (a partir da sua linha do tempo) ou toque no ícone de bate-papos (no canto superior direito).

Depois de escolher o contato, selecione o nome dele (na parte superior) e escolha “Apelidos”.

Após escolher um usuário, dê o apelido desejado — que pode ter até 32 caracteres. Lembre-se de que todos os que estiverem na conversa poderão ver o apelido dado, hein. 😉

via Olhar Digital