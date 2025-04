MOFT atualiza carteira MagSafe com suporte à rede Buscar

De acordo com o TechCrunch, a MOFT anunciou recentemente um novo acessório que pode ser visto como uma combinação entre uma carteira MagSafe e um suporte para o iPhone.

Publicidade

Previsto para ser exibido pela primeira vez na Consumer Electronics Show (CES) 2025, que acontecerá na segunda semana de janeiro, o futuro produto é um update da Snap-On Phone Stand & Wallet, sobre a qual falamos em 2020.

Com o mesmo design origami que o consagrou, a atualização do produto terá como principal novidade a adição do suporte à rede Buscar (Find My) — o qual exigiu incorporar no produto uma pequena bateria de 80mAh.

O suporte à rede da Maçã, obviamente, permitirá aos usuários obter a localização ou receber notificações quando a carteira for movida fora de determinada área.

Embora já anunciado, o produto começará a ser enviado para os usuários apenas em junho de 2025, custando US$50.