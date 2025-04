Vídeo: os 5 grandes erros da Apple em 2024

É, meus amigos: o ano acabou! 😯

E, como já é tradição nossa, trazemo-lhes neste último dia de 2024 dois vídeos especiais: este aqui, com os cinco grandes erros da Apple, e outro com os cinco grandes acertos da Apple no ano que passou.

Simbora:

E aí, concorda ou discorda das nossas escolhas? 😉