AirTags ganham alertas contra a ingestão de baterias

A Apple fez mudanças nos avisos de segurança dos AirTags depois de receber uma notificação da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos (Consumer Product Safety Commission, ou CPSC).

O problema, de acordo com a agência independente, é que os dispositivos não estavam seguindo a Lei Reese, a qual exige rótulos claros em produtos com baterias dos tipos botão ou moeda para prevenir acidentes com crianças.

Embora os AirTags fossem tecnicamente seguros em relação ao compartimento da bateria, as unidades importadas após 19 de março de 2024, quando a Lei Reese começou a valer, não traziam os avisos obrigatórios no produto e nem na embalagem.

Isso foi suficiente para a CPSC intervir, já que a falta de informações pode colocar crianças em risco. Para resolver isso, a Maçã fez algumas mudanças importantes nas partes internas e externas do produto:

Símbolos de advertência : agora, dentro do compartimento da bateria, há um aviso bem claro sobre os perigos de ingestão;

Apesar de muitas unidades com embalagens antigas ainda estarem por aí, a atualização no app ajuda a alertar os usuários sobre o risco, mesmo para quem não comprou um AirTag de um lote mais novo.

A Maçã não fez nenhum comentário oficial sobre o caso até agora, mas o esforço para ajustar os AirTags mostra que a empresa está buscando evitar problemas e priorizar a segurança das famílias. Todo cuidado é pouco, portanto…

