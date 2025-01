Apple oferecerá descontos em iPhones e outros produtos na China

Em um movimento bastante raro, a Apple está se preparando para oferecer descontos generosos na venda de iPhones e outros produtos na China neste início de ano, em meio aos desafios atualmente enfrentados pela empresa no país asiático.

De acordo com a Reuters, a empresa dará descontos de 400 yuans (~R$340) para os iPhones 16 e 16 Plus e de ¥500 (~R$426) nos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, bem como abatimentos de até ¥300 (~R$255) em modelos mais antigos.

A promoção, que irá do dia 4 ao dia 7 de janeiro e se aplicará apenas a métodos de pagamento específicos, é algo excepcional, uma vez que a Apple não costuma dar descontos na venda de iPhones — especialmente nos modelos mais recentes.

Como destacou a publicação, ela acontece em um momento no qual os consumidores chineses estão cautelosos com gastos em meio a uma desaceleração na economia e a pressões deflacionárias enfrentadas na China — isso aliado ao momento delicado enfrentado pela empresa americana no país, uma vez que sua participação de mercado está cada vez mais ameaçada por empresas locais como a HUAWEI, que voltou a investir no mercado de flagships.

É interessante notar como até uma empresa do porte da Apple pode se render a práticas mais comuns para outras fabricantes quando tem seu reinado ameaçado. Se a estratégia da vez dará certo ou não, isso descobriremos no futuro.

via Cult of Mac