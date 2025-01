Apple Watch Series 4 e MacBook Pro de 15″ (2019) agora são produtos vintage

A lista de produtos clássicos (vintage) e obsoletos (obsolete) da Apple acaba de ganhar mais alguns produtos em ambas as categorias, incluindo um dispositivo bastante marcante para a empresa.

A Apple, como é sempre bom lembrar, passa a tratar um dispositivo como “clássico” quando ele completa cinco sem ser vendido. Quando isso acontece, a empresa, bem como seus centros de reparo autorizados, passam a realizar reparos e outros serviços apenas se houver disponibilidade de peças; do contrário, o serviço é negado.

Um dispositivo obsoleto, por sua vez, ganha essa designação sete anos após deixar as prateleiras. Depois que o produto entra para essa categoria, ele não é mais elegível a reparos na Apple ou em uma autorizada — com a única exceção sendo as substituições de baterias de MacBooks, por um período de até dez anos.

Clássicos

Com relação à lista de produtos clássicos (vintage), a adição mais chamativa foi do Apple Watch Series 4, tanto na versão de alumínio quanto na de aço inoxidável (de 40mm e 44mm). Esse modelo, vale notar, foi o responsável por introduzir a atual linguagem de design dos relógios da Apple, bem como o recurso de eletrocardiograma (ECG).

Além dele, o MacBook Pro de 15 polegadas lançado em 2019 — e que logo foi substituído pelo aprimorado MacBook Pro de 16″ (o último com chips da Intel) — também faz agora parte do clube de produtos clássicos.

Obsoletos

Desta vez, a lista de dispositivos obsoletos (obsolete) ganhou apenas um novo integrante. Falo dos Urbeats de segunda geração, par de fones de entrada da subsidiária da Apple que foram lançados em março de 2016.

Ainda equipados com um conector de 3,5mm para fones de ouvido, os Urbeats de segunda geração chegaram ao mercado apenas alguns meses antes de a Apple lançar os iPhones 7 e 7 Plus, que decretaram o fim esse padrão entre os smartphones da empresa.

