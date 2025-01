Como escolher qual janela de app usar no espelhamento do Mac

Com o macOS Sequoia 15.2, a Apple passou a permitir que sejam utilizadas novas opções durante o compartilhamento de tela do Mac via Apple TV, uma TV equipada com o AirPlay 2 ou um cabo HDMI.

Publicidade

Assim, fica mais fácil escolher somente o que você quiser mostrar em outro display — sem correr o risco de mostrar algum conteúdo indesejado. Veja como usar isso! 😉

Caso a nova opção não apareça quando você usar a função pela primeira vez após atualizar para o macOS 15.2, abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e selecione “Telas”, na barra lateral esquerda.

Use o menu suspenso ao lado de “Quando conectado à TV” e escolha entre:

Perguntar o que Mostrar

Espelhar Tela Inteira

Escolha a Janela ou App

Usar como Tela Estendida

Simples, não?! 👨‍💻

via iDownloadBlog