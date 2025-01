Diretor de “Wicked” revela como o Apple Vision Pro foi usado na pós-produção do filme

O diretor Jon M. Chu revelou em entrevista ao The Hollywood Reporter como colocou a computação espacial do Apple Vision Pro à prova durante a pós-produção de “Wicked”, longa estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Publicidade

Segundo ele, a tela infinita do headset da Maçã permitiu que ele editasse e produzisse partes do filme, estimulando sua criatividade e imaginação.

Entre os casos de uso, Chu disse que ampliava o zoom e “desenhava” na tela com o dedo para apontar possíveis edições. Segundo ele, isso só “acrescenta uma nova dimensão à forma como você vê as coisas”.

Para “Wicked”, tivemos muitos efeitos visuais em todo o mundo. Eu poderia estar na minha casa e ter uma tela maior do que a que tínhamos na sala de exibição, além de falar com todas as pessoas em continentes diferentes e assistir à reprodução.

“Wicked” já pode ser encomendado no aplicativo Apple TV e estará disponível no dia 9 de janeiro. O longa também poderá ser visualizado em 3D com o Apple Vision Pro.

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.