OhSnap apresenta controle para jogos ergonômico e retrátil, com MagSafe

A OhSnap, empresa conhecida por seus acessórios magnéticos, lançou hoje o MCON, um controle de games para smartphones com suporte ao MagSafe. O mais incrível desse dispositivo é que ele foi desenvolvido por Josh King, um jovem de 19 anos.

Com um design compacto e cheio de funcionalidades, o MCON promete transformar o jeito como os usuários jogam no celular. A novidade, como mencionamos, foi lançada no Kickstarter hoje, mas estará em exibição na Consumer Electronics Show (CES) 2025, em Las Vegas.

O grande diferencial do MCON é sua portabilidade. Ele tem praticamente o tamanho de um smartphone quando está dobrado, o que facilita levá-lo no bolso sem esforço.

Para usar, basta conectá-lo ao MagSafe do iPhone (ou a uma capinha compatível). E o melhor: nada de grampos, cabos ou complicações. Ao fim do uso, ele se retrai discretamente sob o aparelho.

O MCON também vem com joysticks analógicos de alta precisão (e sem aqueles problemas de drift), botões táteis, gatilhos e até empunhaduras dobráveis, que garantem um conforto extra durante o jogo.

Há, ainda, um braço articulado que permite ajustar o ângulo do celular para uma maior ergonomia, especialmente para quem passa horas jogando. Ele funciona via Bluetooth e é compatível com várias plataformas, tanto na nuvem quanto em emuladores.

No Reddit, King disse ter começado esse projeto sozinho, com um protótipo impresso em 3D e o sonho de criar sua própria empresa para produzir o controle. Só que, como acontece com muitos inventores, ele esbarrou em dificuldades financeiras.

Foi aí que ele se juntou à OhSnap para transformar sua ideia em realidade. E parece que deu certo: quem testou os protótipos ficou impressionado com o design e a praticidade, conforme dá para ver em alguns comentários na página do produto.

O MCON estará disponível nas cores preta e branca, mas já há planos para versões personalizáveis em cores mistas. Para garantir o dispositivo, basta apoiar o projeto no Kickstarter. 🕹️

via The Verge