Samsung anuncia novos monitores com taxas de atualização de até 500Hz

A Samsung se antecipou à Consumer Electronics Show (CES) 2025 e anunciou alguns modelos novos de monitores — incluindo opções profissionais e também para gamers.

Talvez o mais impressionante entre eles seja o Odyssey G81SF. Trata-se de um monitor OLED 4K de 27 polegadas com uma taxa de atualização máxima de 240Hz, tempo de resposta de 0,03ms, uma tela sem reflexos e iluminação traseira com 52 opções de cores. Ele também inclui uma série de medidas de proteção contra burn-in, para garantir uma maior vida útil da tela.

Há, ainda, o Odyssey G60SF, um monitor também OLED de 27″ com resolução QHD e uma impressionante taxa de atualização de 500Hz que a Samsung diz “eliminar efetivamente” o atraso e o desfoque de movimento para uma melhor jogabilidade.

Em 2025, a Samsung também vai iniciar as vendas do monitor Odyssey 3D, anunciado originalmente no ano passado. Diferentemente do que foi divulgado, porém, apenas o modelo de 27″ será comercializado (enquanto a versão maior, de 37″, foi descartada). A empresa diz que o monitor oferece um rápido tempo de resposta de 1ms e uma taxa de atualização de 165Hz. Ele permite que você experimente visuais 3D sem óculos especiais usando uma lente do tipo lenticular no painel frontal.

A Samsung também anunciou outros dois monitores que são mais focados em produtividade. O primeiro deles é o Smart Monitor M9, que possui um display OLED de 32” com VESA DisplayHDR, taxa de atualização máxima de 165Hz e alguns recursos de IA, incluindo o AI Picture Optimizer — que ajusta automaticamente as configurações de exibição para a melhor experiência visual durante jogos ou reprodução de filmes.

O último monitor anunciado é o único modelo que não possui uma tela OLED do grupo. O novo ViewFinity S8 de 37″ é 4K e chega a 350 nits de brilho. Ele também oferece carregamento de 90W pela porta USB-C e cobre 99% da gama de cores sRGB.

Os preços dos monitores anunciados hoje não foram divulgados e ainda não há previsão para lançamento desses modelos no Brasil.

via TudoCelular.com