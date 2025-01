Telegram ganha update de ano novo com presentes colecionáveis, verificação de terceiros e mais

O Telegram começou o ano com uma grande atualização. Agora, usuários do mensageiro contam com presentes colecionáveis, novas maneiras de enviar reações, novos filtros de busca e muito mais.

Vamos dar uma olhada em tudo?

Presentes colecionáveis

Os presentes do Telegram agora estão mais completos do que nunca. Podendo ser atualizados para colecionáveis, eles agora têm atributos especiais e podem ser transferidos para outros usuários ou até leiloados em plataformas de NFTs.

Cada presente colecionável traz uma cor de fundo, um ícone e um número, garantindo que se trata de um item único. Eles também têm visuais diferentes com variações personalizadas feitas por artistas da plataforma.

Existem atualmente mais de 20 presentes disponíveis para compra, os quais podem ser atualizados para desbloquear 1.400 aparências únicas. Esses presentes custam uma certa quantidade de Estrelas do Telegram para serem abertos por outras pessoas.

Caso você receba um presente que não seja do seu agrado, saiba que é possível negociá-los instantaneamente com outros usuários do Telegram.

Reações para mensagens de serviço

Há algum tempo, é possível reagir a mensagens no Telegram com um emoji. Agora no entanto, você também pode fazer isso com as chamadas mensagens de serviço, que nada mais são do que aqueles alertas que aparecem no chat quando alguém liga para você, altera a foto de perfil de um grupo ou realiza outras ações.

O processo continua o mesmo: basta tocar na mensagem de serviço em questão e segurar por alguns segundos até que um menu contextual com os emojis apareça. Também é possível reagir rapidamente a uma mensagem de serviço ao realizar um toque duplo, assim como no caso de recados tradicionais.

Filtros de busca de mensagens

O Telegram também adicionou novos filtros para a sua ferramenta de busca. Agora, é possível filtrar as mensagens por chats privados, em grupo ou em canais.

Esses filtros, vale notar, também valem para as outras abas da busca do Telegram, as quais permite localizar canais, downloads, apps e mais.

Verificação de terceiros

Assim como a maioria das redes sociais, o Telegram verifica contas de figuras públicas e organizações de modo a atestar sua autenticidade e evitar golpes. Com a mais nova atualização do mensageiro, esse recurso acaba de ficar mais robusto.

Isso porque o Telegram abriu a possibilidade de serviços oficiais de terceiros verificarem contas e conversas dentro da plataforma, e adicionarem ícones de verificação além daquele já conferido pelo mensageiro.

Como dito, essa iniciativa não tem como objetivo substituir o serviço de verificação oficial do Telegram, e sim apenas servir como um complemento. Assim que uma conta ou conversa é verificada por terceiros, um pequeno logo (cujo design pode variar) aparece antes do nome. Caso você esteja em dúvida do que ele se trata, basta tocar no ícone para receber uma breve explicação em texto.

Emojis personalizados em nomes de pastas

Agora também é possível personalizar os nomes de pastas (aquelas guias que ficam no topo da tela de conversas) com emojis, as conferindo um toque mais pessoal.

Esses emojis, como de costume, são animados e podem ser adicionados ao clicar na opção “Editar Pasta”, presente no menu contextual que aparece quando você toca e segura no nome de um pasta por alguns segundos.

Leitor de código QR

Assim como o aplicativo de câmera nativo do iOS, a câmera do Telegram também consegue ler códigos QR!

E o recurso não funciona apenas com códigos QR gerado pelo próprio mensageiro, mas também com outros que levam você para outros espaços fora do aplicativo. No caso de páginas da web, você é levado sempre para o seu navegador padrão.

Para realizar uma leitura, basta abrir a câmera do Telegram e apontá-la para o código QR desejado, sem tocar no obturador. Feito isso, um atalho com o link do código QR será exibido na parte de baixo da tela.

Mais informações sobre a mais recente atualização do Telegram podem ser conferidas nessa página.