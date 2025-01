Vídeos de suporte têm tutoriais para criar Conta Apple, redefinir AirPods e mais!

A Apple compartilhou novos vídeos de suporte em seu canal brasileiro no YouTube, mantendo a tradição de ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo os recursos de seus dispositivos.

Desta vez, os tutoriais incluem explicações sobre o que é uma Conta Apple, como criá-la, como redefinir os AirPods (incluindo os modelos Pro e Max), como conectá-los a um iPhone ou dispositivo Android, além de orientações sobre o uso do Controle da Câmera nos iPhones 16.

Confira todos os vídeos abaixo:

O que é uma Conta Apple?

Sua Conta Apple é a chave para tudo o que você faz com os produtos e os serviços da Apple, como a App Store, o iCloud, o Apple Music e muito mais. Por isso, é importante usar uma Conta Apple que seja sua e somente sua e tomar as medidas para mantê-la segura.

Se você já se perguntou sobre a importância de uma Conta Apple (antigo ID Apple), nós explicamos em artigos como ela funciona e por que é essencial para acessar serviços como iCloud e Apple Music. Saiba mais sobre isso em nosso tutorial completo.

Como criar uma Conta Apple

A Conta Apple é a conta que você usa para acessar os serviços Apple, fazer compras na iTunes Store e na App Store e muito mais. Saiba como criar uma Conta Apple no iPhone, no iPad, no Mac e no Apple Vision Pro ou em account.apple.com.

Você precisa de uma Conta Apple, mas não sabe por onde começar? Já compartilhamos um artigo detalhado ensinando como configurar uma, incluindo a criação de contas internacionais para acessar conteúdos exclusivos.

Como redefinir os AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max

Saiba como redefinir os AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max para retornar aos ajustes de fábrica.

Caso você esteja problemas com os AirPods, vale conferir os tutoriais em que ensinamos como redefinir modelos como os AirPods Max e os AirPods Pro para as configurações de fábrica, uma solução prática para diversas falhas.

Como conectar os AirPods ao iPhone ou dispositivo Android

Saiba como conectar os AirPods, AirPods Pro e AirPods Max ao iPhone automaticamente. Também mostraremos a você como conectá-los em suas configurações Bluetooth em um dispositivo Android.

Conectar seus AirPods a diferentes dispositivos pode ser simples com as orientações certas. Nós também publicamos guias práticos sobre como emparelhar seus fones ao iPhone ou a aparelhos Android. Confira todas as etapas no artigo completo.

Como usar o Controle da Câmera no iPhone 16 e iPhone 16 Pro

Em modelos de iPhone 16 e iPhone 16 Pro, você pode usar o Controle da Câmera para abrir rapidamente o app Câmera e tirar uma foto ou acessar outros apps relacionados à câmera, como Scanner de Código, Lupa ou apps de terceiros. Você também pode usá-lo para ajustar facilmente os controles da Câmera ao tirar uma foto ou gravar um vídeo.

O Controle da Câmera dos novos iPhones 16 traz inúmeras possibilidades de ajuste, e nós já explicamos como explorar todo o potencial dessa ferramenta. Se quiser aprender a ajustar foco, exposição e outros recursos, vale a pena dar uma olhada!

Não se esqueça de que a Apple frequentemente adiciona links nas descrições dos vídeos, que direcionam os usuários para páginas de suporte dos recursos — uma ótima maneira de obter mais informações. 📘