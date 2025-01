Apple estaria desenvolvendo baterias melhores para rivalizar com chinesas

A corrida pela melhor bateria nos smartphones está prestes a esquentar! A partir de 2025, marcas chinesas deverão lançar celulares com baterias gigantes de 7.000mAh a 8.000mAh, sem aumentar (ou até reduzindo) a espessura dos aparelhos.

Diante disso, a Samsung e a Apple estariam desenvolvendo novas baterias com alta concentração de silício (High Silicon), que prometem mais autonomia e carregamento mais rápido — pelo menos é o que indica o leaker yeux1122.

A ideia por trás dessa tecnologia é simples: substituir parte dos componentes tradicionais da bateria por silício, que tem uma capacidade energética maior.

As fabricantes chinesas deverão ser as primeiras a lançar celulares com essa nova tecnologia, aproveitando o alto potencial do silício para aumentar a capacidade das baterias sem comprometer o design dos aparelhos.

Porém, a Samsung estaria apostando em uma solução ainda mais avançada, desenvolvendo uma bateria com uma composição totalmente diferente da das atuais, refinando os materiais utilizados. O objetivo é solucionar desafios como a expansão do silício, que pode comprometer a durabilidade e a segurança da bateria.

A Apple também estaria seguindo essa mesma estratégia, mas seus primeiros dispositivos equipados com essa tecnologia só deverão chegar ao mercado a partir de 2026.

Para ter uma noção do impacto, o iPhone 16 Pro Max tem uma bateria de 4.685mAh. Se essa nova tecnologia realmente for adotada, a capacidade poderá saltar para 7.000mAh ou mais, um aumento de até 70%.

Nada foi confirmado oficialmente, mas a tendência é que a disputa entre a Samsung, a Apple e as fabricantes chinesas fique ainda mais acirrada nos próximos anos. Quem ganha com isso? Felizmente os consumidores, é claro.

via TudoCelular.com