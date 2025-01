Apple Fitness+ ganha novos treinos, episódios e integração com o Strava

Como faz tradicionalmente todo início de ano, a Apple divulgou as novidades que preparou para o Fitness+ em 2025. Além de novos treinos e episódios de séries consagradas, agora o serviço conta com uma integração ainda mais profunda com o Strava, app de monitoramento de exercícios mais popular do mundo.

Segundo a Maçã, quando os usuários compartilharem um treino do Fitness+ no Strava, o app exibirá agora mais detalhes sobre o exercício, como a imagem e o nome do episódio, o gênero musical, o nome do treinador e as métricas — o que é uma evolução em relação aos dados limitados que são exibidos atualmente.

Além disso, assinantes novos ou existentes do Strava agora podem resgatar gratuitamente até três meses de assinatura do Apple Fitness+. A novidade, segundo a Apple, está disponível inicialmente apenas na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas deverá ser expandida futuramente.

Além da integração mais profunda com o Strava, o Fitness+ está ganhando também um novo programa progressivo focado em construção e manutenção da força. Com duração de três semanas e visando todos os principais grupos musculares, a nova série conta com 12 exercícios de 30 minutos cada.

Outra novidade é um programa de Força, Resistência e Agilidade para Pickleball, o qual é um dos esportes que mais crescem no mundo. Comandado pela campeã de picklkeball Catherine Parentau, a série conta com exercícios inspirados no próprio regime de treinamento da atleta profissional.

Ainda em termos de exercícios, há também a nova série Yoga Peak Poses, com sessões que apresentam poses de pico em ioga, e o programa de Introdução à Meditação Respiratória, o qual ensina técnicas poderosas para controlar o estresse, aumentar a energia e melhorar o foco.

Por fim, o Apple Fitness+ também está ganhando novos artistas em destaque (como Janet Jackson, Coldplay, Bruno Mars e Kendrick Lamar), novos episódios do Time to Walk (com direito a um com Adam Scott, protagonista de “Severance”) e um treino especial de dança exclusivo com o coreógrafo Alex Wong.

O Apple Fitness+ é o primeiro serviço de fitness feito para o Apple Watch — e que agora também funciona para quem não tem o relógio —, com treinos e meditações guiadas para iPhone, iPad e Apple TV. Com ele, usuários podem se exercitar onde e quando for mais conveniente. O Fitness+ conta com programas de treinos para gestantes, idosos e iniciantes, custa R$29,90 por mês (ou R$149,90 por ano) e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One Premium.

