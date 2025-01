Apple Intelligence agora exige mais espaço em iPhones, iPads e Macs

Se você usa a Apple Intelligence, prepare-se para liberar mais espaço no seu dispositivo. Depois de estrear no iOS 18.1 requerendo 4GB de armazenamento livre, agora a Apple aumentou essa exigência para 7GB por aparelho.

Esse aumento, na verdade, já era esperado, dado que o iOS 18.2 trouxe novos recursos como o Genmoji, o app Image Playground, o recurso Visual Intelligence e a integração completa do ChatGPT com a Siri.

Tendo em vista que a Maçã prioriza o processamento local a fim de garantir a privacidade dos usuários, esses modelos de IA precisam ser baixados e armazenados no próprio dispositivo — o que consome cada vez mais espaço.

E não tem como fugir disso: não há opção de reduzir a exigência desativando recursos específicos. Embora o iOS 18.3, que está em fase de testes, não deva trazer grandes novidades para a Apple Intelligence, esse número deverá continuar subindo.

O iOS 18.4, previsto para abril próximo, trará mudanças importantes, o que poderá aumentar a necessidade de armazenamento. Há quem especule que a IA da Maçã precisará de, no mínimo, 10GB por dispositivo — e isso ainda antes do lançamento do iOS 19.

Com essa tendência, quem planeja trocar de iPhone, iPad ou Mac talvez precise começar a considerar modelos com mais armazenamento para evitar dores de cabeça no futuro…

via 9to5Mac