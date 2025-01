Apple revela edição especial dos AirPods 4 para o Ano da Serpente

Após anunciar uma versão especial do AirTag no Japão para celebrar o Ano Novo, a Apple lançou uma edição limitada dos AirPods 4 com uma gravação no estojo de recarga em comemoração ao Ano da Serpente, além de um emblema especial na lateral da caixa.

Publicidade

A Apple avisa que essa edição especial está disponível apenas enquanto durarem os estoques, sendo que cada cliente pode comprar apenas até duas unidades. Conforme apurado pelo 9to5Mac, ela está disponível nas seguintes regiões: China, Hong Kong, Singapura e Taiwan — com a disponibilidade podendo ser expandida.

Assim como o modelo sem personalização, os AirPods 4 possuem Cancelamento Ativo de Ruído, Isolamento de Voz, chip H2 e estojo USB‑C. Ele também estão disponíveis pelo mesmo preço da versão comum nas regiões supracitadas.

Além disso, a Apple também está vendendo diversos outros acessórios personalizados para o Ano da Serpente de empresas como Belkin, Satechi e Otterbox nas mesmas regiões supracitadas.

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Fones%20de%20Ouvido/Apple-AirPods-4-com-Cancelamento-Ativo-de-Ruido,1999.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Fones%20de%20Ouvido/Apple-AirPods-4,1499.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.