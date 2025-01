Com 6,25mm de espessura, “iPhone 17 Air/Slim” custará cerca de US$900, sugere site

Já há algum tempo, especula-se que a Apple lançará o “iPhone 17 Air” (ou “iPhone 17 Slim”) junto aos demais modelos da linha “iPhone 17” este ano — potencialmente substituindo a variante Plus. Muito já foi falado sobre esse modelo e, agora, novas informações do Sisa Journal tratam da possível espessura e do preço desse dispositivo.

Nesse sentido, é possível que o modelo tenha cerca de 6,25mm de espessura; assim, o dispositivo se tornaria o iPhone mais fino de todos os tempos, mais até do que o iPhone 6, que possui 6,9mm. Isso também significa que o dispositivo poderá ser cerca de 20% mais fino do que os iPhones 16/16 Plus, e cerca de 25% mais fino do que os iPhones 16 Pro/16 Pro Max.

Além disso, o veículo também comentou o preço desse dispositivo, que deverá ser semelhante ao do iPhone 16 Plus — disponível a partir de US$900 nos Estados Unidos.

Por fim, a reportagem indica que a Samsung estaria trabalhando em um modelo “Galaxy S25 Slim” a ser lançado este ano, o qual teria sido planejado “tardiamente” após os primeiros rumores do “iPhone 17 Air/Slim” surgirem no ano passado.

No mais, outros rumores indicam que o aparelho terá uma tela de cerca de 6,6 polegadas, o chip “A19”, a Ilha Dinâmica (Dynamic Island), uma única câmera traseira e um modem 5G projetado pela Apple. Por fim, espera-se que o dispositivo seja equipado com 8GB de memória integrada para oferecer suporte à Apple Intelligence.

via Android Headlines