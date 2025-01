Como desativar a prévia ao passar o cursor sobre vídeos no YouTube [web]

O YouTube pode ser acessado por praticamente qualquer dispositivo — seja ele um iPhone, iPad, Apple TV ou diretamente pela web, é claro.

Algo que pode ser irritante quando se acessa a plataforma de vídeos pela web é que, ao passar o cursor em cima da miniatura de um vídeo, uma prévia deles é reproduzida. Felizmente, é possível desativar isso de uma forma supersimples. Confira como! 📺

Acesse o site do YouTube no seu navegador de preferência, clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”. Opcionalmente, é possível também fazer esse procedimento acessando diretamente esse link.

Acesse a aba “Reprodução e desempenho” e desmarque a opção “Prévias de vídeo”.

Essa opção fica salva nos cookies do seu navegador, ou seja, se eles forem apagados ou você acessar o YouTube por outro browser, terá que desativar a opção novamente.