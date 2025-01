Como desativar o Picture-in-Picture (PiP) no YouTube

O YouTube Premium oferece vários benefícios para quem curte assistir a vídeos sobre os mais diversos assuntos no YouTube.

Entre eles, está a possibilidade de entrar no modo Picture-in-Picture (PiP) mesmo com o aplicativo fechado e usando outro do sistema. Apesar de ser tão útil, muitos usuários preferem apenas escutar o áudio de um vídeo, sem que seja exibida uma miniatura dele no canto da tela.

Veja como é simples desativar isso, sem que seja necessário desligar o modo PiP para outros apps do iPhone ou do iPad! 📺

Com o app do YouTube aberto, toque na aba “Você”, vá até o símbolo de uma engrenagem (no canto superior direito) e entre em “Reprodução”.

Por fim, desmarque a opção “Picture-in-picture”.