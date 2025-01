Como impedir que usuários mencionem seu canal no YouTube [iPhone, iPad e web]

No YouTube, é possível mencionar o nome ou o identificador de canais em títulos e descrições de vídeos. Ao fazer isso, quem foi mencionado receberá uma notificação na sua caixa de entrada.

Porém, se você não quiser que ninguém mencione a sua conta em outras publicações no serviço de compartilhamento de vídeos, é possível desativar isso nos ajustes. Confira como é simples! 😊

Como impedir que usuários mencionem o seu canal do YouTube pelo iPhone/iPad

Com o app do YouTube aberto, toque na aba “Você” e na engrenagem (no canto superior direito).

Depois, selecione “Privacidade” e desmarque a opção “Permitir que os usuários mencionem você”.

Como impedir que usuários mencionem o seu canal do YouTube pela web

Com a sua conta logada na web, clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”.

Acesse a aba “Privacidade” — se preferir, é possível chegar até essa mesma tela clicando nesse link — e desmarque a opção “Permitir que os usuários mencionem você”.