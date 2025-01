Índia: Apple remove aplicativos de VPN da App Store após ordens do governo

De acordo com o TechCrunch, mais de meia dúzia de aplicativos de VPN foram removidos da App Store (e do Google Play, do Android) na Índia. A remoção teria ocorrido após ordens governamentais, segundo um documento obtido pelo site e um registro feito pelo Google num banco de dados internacional.

Entre os serviços removidos do país, estão a popular 1.1.1.1 (da Cloudflare) e outros apps de VPN, como Hide.me e PrivadoVPN. A Apple teria dado como justificativa a um dos desenvolvedores cujo app foi removido o atendimento a uma “demanda” do Ministério dos Assuntos Internos do país.

A divisão do órgão responsável por crimes cibernéticos teria considerado que o conteúdo disponibilizado por tais apps estaria violando a lei indiana. Em 2022, o país aprovou uma regulação a qual prevê que VPNs devem manter dados de consumidores como nome, endereço, endereço de IP e transações por pelo menos cinco anos.

Como as determinações rigorosas praticamente fazem com que serviços de VPN percam o sentido, grandes empresas como NordVPN e ExpressVPN anunciaram planos para retirar seus servidores da Índia. Esses apps continuam disponíveis para consumidores do país, mas já deixaram de comercializar seus planos por lá.

Resta saber se as empresas que já foram banidas mudarão a forma de operar para implementar os requerimentos do governo indiano ou se simplesmente deixarão o país em definitivo.

