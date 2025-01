Promoções na App Store: The Bug Butcher, Chloe Puzzle Game Pro, AirJump: Jump Rope Counter e mais!

Nesta sexta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

The Bug Butcher, criado pelo pessoal da Noodlecake Studios, é um jogo de ação, com uma pitada de humor, que requer bons reflexos e é o nosso destaque do dia.

No jogo você é Harry — um determinado exterminador de insetos com um vasto arsenal à disposição —, enviado ao planeta Zoit, infestado de perigos, com a missão de proteger os cientistas e acabar com todas as ameaças.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 🪲

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$80 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de estratégia.

Gerencie sua equipe de resgate.

Puzzles.

Aplicativos

Para pular corda.

Filtros para fotos.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀