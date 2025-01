“Silo”, do Apple TV+, foi uma das séries mais pirateadas de 2024

A série “Silo”, do Apple TV+, figurou como a 8ª série mais pirateada de 2024, segundo o site TorrentFreak. Essa produção, vale lembrar, estreou a segunda temporada no fim do ano passado e já garantiu os terceiro e quarto anos.

Pelo que se percebe, a ficção científica distópica, baseada nos livros de Hugh Howey, tem conquistado o público desde a sua estreia em 2023 e continua relevante o suficiente para aparecer entre os dez títulos mais baixados ilegalmente no último ano.

Como tem acontecido nos últimos anos, a lista mostra que os fãs de sci-fi, fantasia e adaptações de videogames são os que mais recorrem à pirataria. Além de “Silo”, outras produções do gênero, como “Fallout” (Amazon Prime Video) e “Halo” (Paramount+), também apareceram no Top 10.

Eis a lista completa das séries mais pirateadas do ano de 2024:

A presença de “Silo” nesse ranking não só mostra o interesse do público pela história da série, como também representa um desafio para o Apple TV+. Apesar de o serviço estar crescendo, ele ainda tem menos assinantes que a Netflix e o Prime Video, o que pode explicar por que tanta gente buscou formas alternativas para assistir.

A pirataria, é claro, ainda é um problema para os streamings, principalmente para aqueles que não são tão populares ou têm disponibilidade limitada em certos países.

O levantamento do TorrentFreak é baseado no tráfego do BitTorrent, mas, na prática, o número real de downloads ilegais deve ser bem maior, já que existem vários outros meios de acesso não oficial e que não foram contabilizados pela pesquisa.

Ainda não há uma data de estreia para a terceira temporada de “Silo” (na verdade, ainda estão saindo episódios da segunda), mas a expectativa é grande. A primeira, inclusive, recebeu elogios pelo roteiro e pela atuação de Rebecca Ferguson. Resta saber se a série continuará atraindo tanta gente – seja por vias oficiais ou não!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via Gizmodo