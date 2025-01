Tim Cook fará, pessoalmente, doação de US$1 milhão para a posse de Trump

De acordo com fontes do site Axios, o CEO da Apple, Tim Cook, fará uma doação pessoal de US$1 milhão para o comitê responsável pela posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para acontecer no próximo dia 20 de janeiro.

Essa doação vem à tona dias após um jantar entre o executivo e Trump em Mar-a-Lago, ocasião na qual os dois provavelmente conversaram sobre temas de interesse em comum os quais, obviamente, envolvem a Apple.

O chefão da Maçã, vale recordar, teve uma relação bastante amigável com o presidente eleito em seu primeiro mandato — o que teria ajudado a Apple a evitar o pagamento de taxas sobre produtos fabricados na China.

Agora, além dessa mesma preocupação, Cook provavelmente colocará na mesa do futuro governante dos EUA temas atualmente caros à Maçã, como o processo antitruste movido pelo Departamento de Justiça dos EUA contra a empresa.

Também poderá ser pauta o avanço de medidas impostas contra a Apple pelo mundo — especialmente na União Europeia. Trump, inclusive, já teria prometido a Cook que não deixará o bloco “tirar vantagem” de empresas americanas.

Pragmatismo acima de tudo

O CEO da Maçã, no entanto, de acordo com as fontes, justifica a doação como uma espécie de celebração ao “espírito de unidade” que se espera para uma posse presidencial, que é uma das grandes tradições da república americana.

Não espera-se que a Apple faça uma doação como corporação, seguindo um caminho oposto ao tomado por empresas como a Meta e a Amazon, que anunciaram doações de US$1 milhão para o comitê de posse do futuro presidente.

Embora possam parecer polêmicas sob a ótica do cenário brasileiro, essas doações são vistas de maneira mais pragmática nos EUA e podem transcender os limites partidários em meio à polarização entre republicanos e democratas no país.