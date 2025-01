Como criar e personalizar o novo mostrador Fotos do watchOS 11 [Apple Watch]

O mostrador Fotos (Photos) é um dos mais populares entre os donos do Apple Watch.

Com ele, você pode colocar praticamente qualquer foto capturada com os seus iPhones diretamente na tela do smartwatch — além de também poder visualizar informações extras, usando as complicações.

Com a liberação do watchOS 11, esse mostrador passa a usar aprendizado de máquina para pesquisar as milhares de imagens contidas na sua fototeca, analisá-las de uma forma inteligente e selecionar aquelas que forem as melhores para a composição e o enquadramento do relógio.

Confira como personalizar e usar essa nova versão do mostrador Fotos no seu Apple Watch! ⌚️

No seu iPhone, abra o app Watch, toque na aba “Galeria” e selecione “Fotos”. Na seção “Conteúdo”, escolha uma das opções:

Para escolher uma opção ou combinação de pessoas, pets, natureza e cidades, selecione “Aleatório”. Após fazer isso, vá até “Continuar”. As 16 fotos são selecionadas automaticamente para mostrar a cada dia.

Para ver uma coleção em modo aleatório, toque em “Aleatório” e depois em “Coleção”. Em seguida, escolha um álbum e vá até “Continuar”.

Para adicionar as fotos de forma manual, acesse “Escolher Fotos”, selecione até 24 fotos e toque em “Adicionar”.

Mais abaixo, é possível personalizar o layout do mostrador Fotos, de forma a alterar o tamanho, a fonte, os algarismos, o estilo, a cor da foto, a cor da hora e adicionar as complicações que quiser. Quando tiver finalizado, vá até “Adicionar”.

Posteriormente, você pode personalizar o mostrador recém-adicionado diretamente pelo Apple Watch.

Enquanto estiver visualizando-o, mantenha o dedo pressionado por alguns segundos para que ele entre no modo de edição, vá até “Editar” e use a Digital Crown e o dedo para deslizar entre as categorias e opções.