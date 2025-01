Como usar o reconhecimento de música pelo Conjunto Inteligente [Apple Watch]

Com a chegada do watchOS 11, a Apple melhorou um recurso bem útil para quem usa o Apple Watch para reconhecer músicas pelo Shazam.

A partir dessa versão do sistema operacional, é possível usar essa função dentro do Conjunto Inteligente (Smart Stack), sem que seja preciso abrir o aplicativo. Desta forma, o sistema usa o microfone do relógio para detectar uma música e sugerir o widget por lá.

Enquanto uma música estiver tocando no ambiente, role pelo Conjunto Inteligente usando a Digital Crown ou o Toque Duplo (Double Tap) no Apple Watch Series 9 ou Ultra 2 e posteriores.

Toque no widget do reconhecimento do Shazam para que a música seja identificada no topo do conjunto. Em poucos segundos, o resultado aparecerá no próprio conjunto.

Se isso não estiver aparecendo ou funcionando para você, certifique-se de que a Detecção de Música está ativada, indo até o app Watch no iPhone, em “Privacidade” e ligando “Detecção de Música”.

Ou, se preferir, faça isso diretamente pelo Apple Watch. Abra os Ajustes, vá até Privacidade e Segurança » Microfone e ative a opção “Detecção de Música”.

Simples, não? 🎶