Destaques de dezembro no MM: Google vs. DOJ, novos Macs e mais!

Pois é, meus amigos, 2024 já ficou para trás, levando consigo um ano repleto de novidades, acontecimentos e notícias que marcaram o universo da Apple e da tecnologia.

Mas é claro que isso não significa que vamos deixar lado os assuntos que mais importaram na reta final do ano. Portanto, acompanhe a seguir os destaques do mês de dezembro de 2024 aqui no MacMagazine!

Processo do DOJ contra o Google

Já tem um bom tempo que acompanhamos o desenrolar do processo judicial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) contra o Google.

O órgão alega que o Google se utiliza de práticas anticompetitivas, principalmente no mercado de buscadores e publicidade digital, e aponta que a empresa explora acordos exclusivos para manter seu domínio nesses setores.

Dentre os últimos acontecimentos do caso, a fim de evitar a sugestão do DOJ de que o Google deveria vender o Chrome, a empresa propôs alterar seus acordos com desenvolvedores de navegadores (como a Apple e a Mozilla), a fim de permitir que elas possam definir diferentes mecanismos de busca padrão em cada sistema operacional e modo de navegação. Além disso, o Google propõe tornar os contratos com essas empresas anuais e passíveis de revisão ou rescisão sem penalidades.

Paralelamente, a Apple solicitou ao tribunal permissão para participar da fase de aplicação de medidas corretivas do processo contra o Google. Ela argumenta que as propostas do DOJ, como proibir que o Google pague à Apple para ser o mecanismo de busca padrão no Safari, afetariam negativamente seus negócios e a experiência dos usuários.

Em um documento complementar, o vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, contrapôs a suposição do DOJ de que a Apple investiria em um mecanismo de busca proprietário caso não existisse o acordo com o Google. O executivo salientou que a empresa não tem planos para desenvolver seu próprio mecanismo de busca, visto que isso exigiria investimentos significativos e a criação de uma plataforma de publicidade direcionada, algo que não está alinhado com os compromissos de privacidade da empresa.

Ou seja, essa briga de gigantes ainda está longe de acabar…

Novos Macs à venda no Brasil

Lançados no final de outubro para o início de novembro no hemisfério norte, a Apple oficializou o início das vendas dos novos Macs com chips M4 no Brasil, no início de dezembro.

Dentre eles estão os novos Macs mini com chips M4 e M4 Pro, os quais trazem melhorias de desempenho e conectividade em um design renovado, bem mais compacto do que a geração anterior.

Divulgação/Apple

O novo Mac mini está disponível a partir de R$7,5 mil no modelo de entrada com chip M4 e R$17 mil para o M4 Pro, a depender da configuração — com 10% de desconto nos valores para pagamentos à vista, além da opção de poder parcelar os valores em até 12x.

Ainda no quesito desktops, a Apple também iniciou as vendas do iMac com chip M4, o qual conta com o mesmo design da geração anterior, porem com novas tonalidades de cor.

Divulgação/Apple

O iMac continua com a sua tela de 24 polegadas, mas agora com acabamento opcional nano-texture, e recebeu uma nova câmera de 12 megapixels com suporte ao Palco Central (Center Stage) e ao modo Visualização da Mesa (Desk View). O novo modelo parte de R$15,5 mil no Brasil.

Por fim, a Apple também iniciou as vendas dos novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com processadores M4, M4 Pro e M4 Max — os quais trazem consigo performance ainda maior para os laptops profissionais da Maçã.

Divulgação/Apple

Além dos processadores mais potentes, os novos modelos contam com melhorias na tela, que agora oferece um brilho com picos em HDR de até 1.600 nits, e também pode ser configurada com a opção de acabamento nano-texture.

As novas máquinas também ganharam uma nova câmera com 12 megapixels de resolução e suporte aprimorado ao Palco Central (Center Stage) e ao modo Visualização da Mesa (Desk View), bem como portas Thunderbolt 5, as quais duplicam a velocidade de transferência para até 120Gbps (nos modelos M4 Pro ou M4 Max).

Os novos MacBooks Pro partem no Brasil de R$20.000 (para o modelo M4); R$25.000 (para o M4 Pro) e R$40.000 (M4 Max).

Novos sistemas operacionais

Divulgação/Apple

A Apple aproveitou o final de ano para lançar atualizações importantes para os seus sistemas operacionais:

iOS 18.2 e iPadOS 18.2

A começar pelo iOS 18.2 e pelo iPadOS 18.2, os quais tem como principais novidades a adição de novos recursos da Apple Intelligence — que infelizmente continua indisponível no Brasil e em Portugal.

Dentre essas novidades estão o Image Playground, app capaz de criar imagens com ajuda de inteligência artificial a partir da descrição do usuário. As imagens podem ser de pessoas, objetos e até paisagens, e no estilo animação ou ilustração.

Divulgação/Apple

Além disso, a partir do iOS 18.2, a Siri poderá encaminhar diretamente perguntas e solicitações diretamente ao ChatGPT, o qual também permite acesso ao novo recurso de composição de texto — eliminando a necessidade de usar o app dedicado da OpenAI.

Outra novidade relacionada são os Genmojis, emojis personalizados criados a partir de prompts de texto do usuário. Basta descrever o emoji desejado, seja com base em uma pessoa ou objeto, e deixar o resto para a Apple Intelligence lidar. Dá pra criar algumas coisas bem bizarras, diga-se de passagem.

Por fim, a Apple também liberou a função Visual Intelligence, que permite o usuário utilizar o Controle da Câmera (Camera Control) — novo “botão” presente na linha iPhone 16 — para apontar a câmera para um objeto ou local de interesse e receber informações úteis sobre ele. Bem parecido com o Google Lens, diga-se…

Para uma lista completa de todas as novidades desses novos sistemas, vale dar uma lida no post abaixo:

macOS Sequoia 15.2

Passando rapidamente pelas novidades dos outros sistemas, no macOS 15.2 o app Fotos ganhou algumas melhorias (incluindo um álbum Favoritos) e o Safari ganhou novas imagens de fundo para personalizar a sua Página Inicial, além de uma forma simplificada de importar/exportar o histórico, os favoritos e as senhas armazenadas no navegador.

watchOS 11.2

Os Apple Watches compatíveis com o watchOS 11.2 ganharam aprimoramentos no aplicativo Controle da Câmera, possibilitando pausar e reiniciar gravações de vídeo no iPhone diretamente pelo relógio. Vale destacar que essa funcionalidade já estava disponível no iOS 18.

visionOS 2.2

O visionOS 2.2, por sua vez, trouxe novidades interessantes para o headset de realidade mista da Apple. Agora, o Mac Virtual Display traz uma experiência de multitarefa aprimorada, suportando telas amplas (21:9) e ultralargas (32:9), o que equivale a dois monitores 5K lado a lado.

Fora isso, o sistema vai permitir rotear diretamente o áudio do Mac para o Vision Pro e também assistir a até cinco jogos da MLS e MLB simultaneamente com o recurso Multiview do app TV. Ambas as melhorias tornam a experiência de uso do headset ainda mais imersiva.

tvOS 18.2 e Software do HomePod 18.2

O tvOS 18.2 trouxe suporte a diversas proporções de tela, ampliando a compatibilidade da Apple TV com diferentes monitores, e aprimorando o uso da set-top box com projetores ou telas não convencionais.

O HomePod, por sua vez, ganhou correções de bugs e melhorias de estabilidade, além da possibilidade de usuários requisitarem músicas que desejam ouvir por meio de combinações de categorias como gênero musical, humor, década ou atividade.

iPhones 14 e SE (3ª geração) não são mais vendidos na Europa

Com o fim do prazo da determinação da nova legislação da União Europeia, a qual proíbe a venda de smartphones que sejam equipados com uma porta que não seja USB-C a partir de 2025, a Apple deixou de vender os iPhones 14, 14 Plus e SE (3ª geração) nos países integrantes do bloco.

Portanto, estes modelos não se encontram mais à venda nas Apple Stores Online de vários países europeus (inclusive de Portugal), e a disponibilidade destes aparelhos em lojas físicas e revendedoras deve se tornar cada vez mais escassa — a depender do estoque restante de cada um dos modelos.

Assim sendo, enquanto a Apple não introduzir um novo iPhone de entrada à sua linha de smartphones que tenha uma porta USB-C — possivelmente um iPhone SE de quarta geração —, somente os iPhones 15/15 Plus e a linha 16 estarão à venda na União Europeia.

Replay 2024 do Apple Music

Como já se tornou de costume, no início de dezembro a Apple liberou o Apple Music Replay 2024, uma retrospectiva compilando as músicas, álbuns, artistas, playlists e gêneros mais ouvidos por cada usuário da plataforma no último ano.

Seguindo a tendência de outros serviços, a retrospectiva foi lançada em formato de stories, os quais possuem um design bem bonito e podem ser facilmente compartilhados em redes sociais.

Além disso, este é o primeiro ano em que o Replay também pode ser acessado diretamente dentro do app do Apple Music — desde que o usuário já esteja rodando o iOS 18.1.

Por fim, também foi concretizada a já tradicional playlist Replay 2024, a qual é disponibilizada no início de cada ano, e conforme o passar do meses vai se moldando e compilando as suas 100 músicas mais ouvidas durante esse período.

E aí, ainda não viu sua retrospectiva? Basta acessar esse link!

Rumores diversos

Pois bem, chegamos àquela clássica seleção dos rumores mais quentes do último mês.

MacBook Pro sem notch na tela em 2026

Como parte da transição dos displays Mini-LED do MacBook Pro para telas OLED, o que supostamente deverá ocorrer em 2026, a Apple estaria planejando eliminar o famigerado notch do display.

Segundo os rumores, o entalhe na tela do computador seria substituído por um recorte circular para a câmera — mudança esta que não só traria um visual novo para a máquina, como quem sabe poderia significar a chegada do Face ID aos laptops mais parrudos da Maçã.

Dobráveis da Apple

Cada vez que falamos sobre dobráveis, parece que eles estão ainda mais distantes. Pois agora parece que a Apple está mesmo desenvolvendo uma nova versão do iPad com uma tela dobrável que, segundo rumores, quando aberto terá mais ou menos o tamanho de dois iPads Pro lado a lado — algo em torno de 18,8 polegadas.

Segundo informações quentes, esse aparelho seria capaz de rodar aplicativos para macOS, mas manteria a interface do iPadOS e seria lançado em 2028. Um dos motivos citados para este “atraso” seria a insistência da Apple em eliminar quase que por completo o vinco (crease) característico das telas de dobráveis atuais.

Além deste suposto dobrável, a Apple também tem planos de trazer telas OLED para os outros tablets da linha, incluindo iPads Air de 11″ e 13″ e um iPad mini com tela de 8,5″.

Próximos iPhones

Por fim, não podemos deixar de lado os rumores referentes à linha de iPhones de 2025, dos quais informações conflitantes surgiram no último mês em relação ao possível novo módulo das câmeras traseiras.

Enquanto de um lado o leaker Digital Chat Station diz que a linha “iPhone 17” deverá mesmo vir com um módulo de câmeras disposto na horizontal (à la Google Pixel), o leaker conhecido como Instant Digital argumenta que a mudança de design estará apenas na composição do módulo de câmeras, que deverá manter a posição triangular das lentes, mas ser composto de alumínio — parecido com o módulo de câmeras do iPad Pro.

Neste quesito, o leaker Digital Chat Station possui um histórico de acertos mais confiável, mas até que esses aparelhos sejam lançados, não saberemos ao certo qual deles está correto.

Além disso, uma nova reportagem trouxe luz às informações mais recentes em relação à linha “iPhone 17” e a um possível iPhone dobrável, os quais segundo a reportagem fariam parte de uma estratégia da Maçã para impulsionar as vendas de iPhones e trazer uma mudança visual na linha — algo que já não ocorre há bastante tempo.

A reportagem destaca que o suposto “iPhone 17 Air/Slim” contará com um sistema de câmera simplificado, a fim de reduzir custos, e será direcionado a um público que deseja um iPhone bonito/diferente, mas sem se importar com os recursos mais avançados dos modelos Pro.

A reportagem ainda levanta os desafios enfrentados pela Maçã no desenvolvimento de do suposto iPhone dobrável, como o fato de foldables não serem finos, leves ou eficientes o suficiente para os padrões da empresa.

E aí, agora que chegamos a 2025, ansioso para algum desses lançamentos?

